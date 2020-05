'MasterChef 8': Saray habla por primera vez y carga contra todo y todos

Saray, la concursante más polémica de la octava edición de 'MasterChef', se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido durante su paso por el concurso de TVE. Lo ha hecho en una entrevista para la web de RTVE en la que arremete contra todo y todos.

Tras varias encontronazos con los miembros del jurado, la aspirante fue expulsada el pasado lunes de las cocinas de 'MasterChef' después de servir al jurado un pájaro muerto en la prueba de eliminación. "Yo dije: ¿Que me quieren joder aquí a tope concursantes, jurado y todos? Pues ahora se va a cagar la perra. ¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pajarraco vivo pa' ti. Y eso es lo que hice porque estaba enfadada. Muy enfadada", dice la cordobesa sobre su actitud en el último programa. "No tengo el comportamiento de la Infanta Leonor, soy La Saray, así que quien me quiera bien, y quién no, carretera y manta".

Pero no solo se ha pronunciado sobre ese episodio. La concursante también se ha despachado a gusto contra algunos de sus compañeros, empezando por Teresa. "Tiene dos personalidades. Tiene una parte superguay que te crees tú que es como la mami, pero cuando te descuidas...¡cuchillazo!", asegura, mientras que acusa a Andy de ser un actor y "llevar un papel aprendido".

La peor parte se la lleva Jose Mari: "Es una mosca cojonera. A mí no me gusta. Es una persona que sí, que tiene una vis cómica que vale que sí, que te puedes reír, pero es que de verdad. Que no es bueno. Es mala gente. Si puede pisar a sus compañeros lo hará”.

Saray también ha confesado que nunca se sintió a gusto en 'MasterChef': "La mayoría de la gente no se quiere pringar y no quiere contar la verdad. No todo ha sido tan bonito ni tan happy ni tan flower power. Yo decía: ¿qué coño hago aquí? Quiero irme a mi pueblo, a mi barrio, con la gente que me quiere de verdad. No con esta gente".

Sobre su futuro en televisión, Saray avisa de que le gustaría participar en un reaity: "Me he dado cuenta que encanta el mundo de la comunicación y la televisión. Veo una cámara y me vuelvo loca. Me encantaría hacer un reality o un programa de televisión".