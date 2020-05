Noemí Galera anuncia el regreso de 'OT': "Haced las maletas, ¡volvemos ya!"

'Operación triunfo' vuelve a TVE. Noemí Galera ha comunicado este jueves a los concursantes de 'OT 2018', la undécima generación del formato, que vuelven a la Academia.

"Necesitamos que hagáis las maletas. Aunque no podemos decir la fecha aún... ¡volvemos ya!", ha anunciado Galera en una conexión telemática con los participantes y algunos miembros del claustro de profesores. "Hay un montón de cosas previas que hemos de hacer al regreso; nos tenemos que hacer pruebas. Tampoco hay billetes y no es tan fácil, pero se acabó la espera y volvemos a estar todos juntos".

"Es un mes que tenemos de premio porque yo durante mucho tiempo he pensado que igual esto no podíamos terminarlo", ha añadido. "Acabémoslo como se merece porque es una edición muy chula y tenéis mucho talento. Y no era justo que os pasara esto. Todos tenemos muchas ganas de terminarlo".

Todavía no hay una fecha fijada para la reapertura de la Academia y, por lo tanto, tampoco la hay para las galas que quedan por emitirse en el prime time de La 1.

El pasado mes de marzo, después de que el Gobierno decretara el estado de alarma para combatir el coronavirus, los responsables de la cadena pública junto con la productora Zeppelin TV decidieron echar el cierre de la Academia y suspender la emisión del programa.

"Esto no es el final, es solo un punto y aparte”, dijo en su momento Noemí Galera. "Nos vamos a ir a casa. Vosotros no sois conscientes de lo que hay fuera y es lo mejor para todos. En cuanto podamos retomaremos el programa. No sabemos de qué manera ni cuando porque todo cambia de un día para otro. Es importante que os encerréis y hagáis caso a todas las indicaciones del Ministerio de Sanidad".

Roberto Leal también volverá

Aunque ya forma parte del plantel de presentadores de Antena 3, Roberto Leal comaginará su labor al frente de 'Pasapalabra' con las las galas de 'Operación triunfo 2020' llegado el momento. De esta manera, el andaluz cumplirá con el último compromiso que tiene con Televisión Española.