Saray, la concursante más polémica de la octava edición de 'MasterChef' y, probablemente, de todas las ediciones del talent culinario de TVE ha concedido una entrevista recientemente en la que ha comentado cómo ha revivido su difícil paso por el programa y ha cargado contra la productora del concurso con una sorprendente confesión.

En la gala del pasado lunes, Saray se enfrentaba a la prueba de eliminación y lo hacía presentando una perdiz sin desplumar con 3 tomates sobre ella. Una receta que provocó el enfado del jurado formado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera, que terminaba reconociendo que se habían equivocado dándole la oportunidad de que participara en el concurso: "Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años", decía Jordi Cruz segundos antes de pedir a la cordobesa que abandonara el programa definitivamente.

En su expulsión Cruz tildaba la actitud de Saray de "falta de respeto para el jurado, el programa y las 28.000 personas que se habían presentado al casting". Y sobre ese casting ha hablado Saray en una entrevista en Diario Córdoba en la que ha afirmado que la idea de presentarse al casting no fue suya, sino del propio programa:

"Yo no me presenté, ni lo había pensado en ningún momento, pero una redactora de búsqueda que se dedica a buscar perfiles contactó conmigo, yo les dije que yo sabía cocinar lo típico de una casa, pero nada más y como insistieron, decidí presentarme. Yo fui la primera sorprendida cuando entré, después de un casting de más de 30.000 personas", afirma la exconcursante.

Al ser preguntada por cómo ha visto su paso por el programa desde su casa la cordobesa ha confesado que "lo pasó fatal" al revivir todo de nuevo: "Estuve llorando y tuve un ataque de ansiedad". Eso sí, sigue reivindicando el plato que le costó la expulsión del talent:

"Mi plato en realidad fue una forma de reivindicarme, una forma de decir 'señores, yo no voy a cocinar más para que me humilléis'. Sentí que yo era el punching ball de Masterchef. El pájaro muerto fue una forma de protesta, yo sabía que me querían echar y que me iba a ir hiciera lo que hiciera porque ya lo habían decidido, pero no estaba dispuesta a darles el gusto de cocinar", dice Saray en la entrevista.

La productora explica cómo llegó al casting

Las últimas declaraciones de Saray han motivado la respuesta de Shine Iberia, la productora del programa. Fuentes de la productora explican a la Cadena SER que en el casting de 'Masterchef' los aspirantes a concursantes pueden acceder al casting a través de los formularios que se publican en las redes sociales del programa o pueden ser contactados por personal de la productora.

En este segundo caso, redactores de la propia Shine Iberia se ponen en contacto por redes sociales con ciertas personas que demuestren un interés por la gastronomía o por el propio programa y se les anima a participar en el programa facilitándoles el formulario de acceso para inscribirse y formar parte del proceso de selección de 'Masterchef'.

Desde la productora afirman que Saray fue contactada por un redactor de Shine Iberia ya que ella había publicado imágenes en sus perfiles de redes sociales con temática gastronómica, una de ellas incluso con el hashtag #Masterchef8. Según explica la productora, es entonces cuando se le facilita el formulario y participa en el casting como cualquier otro aspirante y sin ventajas con respecto al resto.