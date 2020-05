"Ha sido la peor experiencia de mi vida": Masterchef afronta una de las expulsiones más duras de su historia

Fidel se ha convertido en el sexto expulsado de la octava edición de MasterChef. Todo ello durante una gala, no exenta de polémica, en la que el músico catalán no ha podido defenderse como le gustaría en una prueba de eliminación en la que acabó siendo sustituido por su compañera Teresa, quien tuvo que convencer al jurado de que su amigo debía seguir adelante. Y es que, en esta ocasión, los concursantes salvados de la prueba de eliminación tenían que cocinar en el sitio de los aspirantes con delantal negro.

Una medida que generó controversia entre concursantes como el gallego Iván, quien reconocía que respetaba la prueba "porque son las normas del programa", pero aseguraba que no era "justo". Una opinión compartida por los seguidores y las seguidoras del programa a través de las redes sociales, quienes no entendían que un concursante no pudiera defenderse en la prueba de eliminación.

La prueba de eliminación que condenó a Fidel: " Es un problema de concepto"

Tras una primera prueba de exteriores, en la que los aspirantes tuvieron que cocinar para 100 pescadores de Bermeo (Bizkaia), los ganadores tuvieron que defender el menú que debían de haber cocinado los nominados, quienes podían darle todo tipo de indicaciones para sacar el plato adelante. Mientras que Juana se llevaba los halagos del jurado tras el tartar de salmón que salvó a Alberto, Teresa llevaba a Fidel a la expulsión tras elaborar un guiso de corazón de vaca que no convenció al jurado.

A la hora de presentar el plato, Teresa explicaba que había preparado un guiso con un sofrito y que luego le había echado un poco de vino por encima. Segundos más tarde, y después de probar el plato, el jurado cargaba contra la concursante: "No es un problema de chicle, que lo está. Es un problema de concepto. Pero, ¿por qué tenemos que guisarlo en dos dedos de grasa?".

"Para mí esta experiencia ha sido lo peor de mi vida"

A continuación, y para demostrar que Teresa se había pasado con el aceite a la hora de hacer el guiso, Pepe le pidió a la concursante que fuera a por la olla en la que había cocinado y vertió todo el aceite restante de la misma sobre plato: "¿Tú has hecho algún guiso de patatas? Lo has encharcado en aceite". Críticas para Teresa porque falló la base del guiso y para Fidel por no ayudarla a sacar su plato adelante.

Varios minutos más tarde, el jurado confirmaba la expulsión de Fidel. Una expulsión que derrumbó a Teresa, quien se sentía responsable del adiós de su compañero: "Para mí esta experiencia ha sido lo peor de mi vida. Haberle fallado a un compañero es lo peor que te puede pasar". A pesar de que el jurado trató de explicarle que no era suya toda la responsabilidad, la aspirante explicó que la expulsión le iba a hundir también a ella porque no podía hacer algo así a un compañero.