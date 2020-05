Un joven con COVID-19 se salta el confinamiento en Ceuta para ir a una fiesta y deja a 80 contactos aislados

Las alarmas se han disparado en Ceuta con la aparición de 16 positivos en tan solo dos días, 9 el miércoles y 7 hoy jueves. Esto supone multiplicar por dos los casos activos hasta ahora en la Ciudad Autónoma. Uno de los efectos de la irresponsabilidad llevaba a un joven confinado en su casa que, habiendo dado positivo en coronavirus, fue a una fiesta.

En ella, sin decir nada, ha contagiado, de momento, a otras dos personas y mantiene aisladas a 80 personas, contactos de estas tres. El hecho no ha pasado desapercibido para nadie y menos para las autoridades. De hecho, la indignación del consejero de Sanidad ceutí, Javier Guerrero, era ostensible porque no fue la única congregación de personas con efectos perniciosos. En otra reunión, de carácter familiar, un cumpleaños, se vieron afectadas con positivos varias personas. En todos los casos no han requerido atención hospitalaria.

El consejero aludió a la conversación mantenida con el titular de Sanidad para expresar el enfado del ministro y el suyo propio al reflejar que “se permiten reuniones de 15 personas en fase 2 pero no fiestas de 15 o de 17”. Apeló en todo momento a la responsabilidad de la ciudadanía poniendo el foco en la periferia de la ciudad y menos en el centro, por ser el enclave con la aparición de casos en los últimos días.

Guerrero anunció dos medidas: una en forma de petición a la Delegación del Gobierno para contar con una mayor presencia policial en las calles, de alguna forma similar a fases inferiores y, dos, usando los servicios jurídicos municipales comenzar a denunciar a incumplidores calificando esos actos de atentados a la salud pública.

El consejero de Sanidad de Ceuta llegó a decir que no solo “no vamos a avanzar” a fase 3 sino que retrocederíamos a fase 0. Hoy, tanto Illa como Simón en la comparecencia para indicar qué zonas cambiaban de fase se han mostrado algo más comprensivos.

Illa ha dicho que de aquí al próximo miércoles 3 de junio si la evolución se mantiene estable podría solicitarse pasar de fase o quedarse en la actual pero no mencionó una posible vuelta atrás. Por su parte, Simón aseguraba que los casos estaban controlados.