Cuidado con estas mascarillas: no ofrecen la protección suficiente

Hace ya varias semanas, el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (Rapex) daba a conocer, a través de su página web, una serie de mascarillas que no cumplían con la normativa de protección europea vigente. Unas prendas preventivas, que en su mayoría se trataban de tipo FFP2 o equivalente, que no ofrecían la protección suficiente para lo que requiere la situación actual. Desde entonces, el Rapex ha ido actualizando la lista con nuevas incorporaciones.

Y es que, desde que su uso es obligatorio en cada vez más países, el número de mascarillas que no cumplen con la normativa europea se ha disparado. Así lo ha dado a conocer la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través de su página web, donde ofrecen un listado de las mascarillas que no cumplen con la normativa y, por consiguiente, no ofrecen la protección suficiente para hacer frente a la crisis de la COVID-19.

A pesar de que el porcentaje de retención de las mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94) debería ser de entre el 92 y 95%, algunas no cumplen con lo prometido. A continuación, te ofrecemos una lista de mascarillas que, por sus características, ofrecen una menor retención de partículas de las que deberían:

Mascarillas que filtran menos partículas de las que deberían

Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask (Menos de un 49% de retención de partículas)

(Menos de un 49% de retención de partículas) Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection (Menos de un 76% de retención de partículas)

(Menos de un 76% de retención de partículas) LikeLove . Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator (Menos de un 86% de retención de partículas)

(Menos de un 86% de retención de partículas) NEP KN95 Respirator Mask (Menos de un 62% de retención de partículas)

(Menos de un 62% de retención de partículas) Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator) (Menos de un 76% de retención de partículas)

(disposable respirator) (Menos de un 76% de retención de partículas) Garry Galaxy Respirator Mask. N95 (Menos de un 71% de retención de partículas)

(Menos de un 71% de retención de partículas) Sin marca- Particle Filter Mask YK01 FFP2 (Menos de un 68,5% de retención de partículas)

(Menos de un 68,5% de retención de partículas) Sin marca-Protective face mask KN 95 (Capacidad de filtrado inferior al 90%).

(Capacidad de filtrado inferior al 90%). MARS. Mars-B- 2001, N95. (Nivel de filtración inferior a un 53%).

(Nivel de filtración inferior a un 53%). Mei Shu Hu. Self-priming Filtering Protective Face Mask KN95, PM 2.5, Steroscopic Protective Mask (Filtra menos del 93% y no se adapta bien a la cara).

(Filtra menos del 93% y no se adapta bien a la cara). Protekcia. Cubrebocas anatómico CVE: CUP02, Hindernis.mx . (Retención inferior al 64% y no se adapta a la cara).

. (Retención inferior al 64% y no se adapta a la cara). Protekcia. Cubrebocas BVT. Registro nº 1673C2017 SSA . (Capacidad de filtración inferior al 31%.

. (Capacidad de filtración inferior al 31%. Yicheng Yi Liao. KN95 Mask. Filter efficiency ≥ 99.9% (Filtrado inferior al 90% y no se adapta bien al rostro).

(Filtrado inferior al 90% y no se adapta bien al rostro). Teyouda. KN95 Protective mask . (Filtrado inferior al 74%, no se adapta bien al rostro).

. (Filtrado inferior al 74%, no se adapta bien al rostro). Foshan KN95 . (Filtrado inferior al 78%).

. (Filtrado inferior al 78%). AMO KN95 . (Filtrado igual o inferior al 83%)

. (Filtrado igual o inferior al 83%) Huabiwei KN95 Series folding mask . (Filtrado igual o inferior al 89%).

. (Filtrado igual o inferior al 89%). Sin marca- KN95. FFP2 Multilayer Protective Structure . (Filtrado inferior al 90% de partículas).

. (Filtrado inferior al 90% de partículas). E Good. EGM-KN95L (Filtrado inferior al 68%)

(Filtrado inferior al 68%) Sin marca. KN95, ref. PON002 . (Filtrado inferior al 47%).

. SAFE. KN95 mask . (Filtrado inferior al 67% y no se adapta al rostro).

. (Filtrado inferior al 67% y no se adapta al rostro). Yubei. Air-purifying particle respirator KN95 . (Filtrado inferior al 93% y no se adapta al rostro).

. (Filtrado inferior al 93% y no se adapta al rostro). MASK. Disposable Protective . (Filtrado inferior al 69% y no se adapta bien al rostro.

. (Filtrado inferior al 69% y no se adapta bien al rostro. Mocue. The Protective Face Mask. MC 950V (Filtración inferior al 88%).

Mascarillas que no cuentan con la certificación adecuada

Así mismo, también podemos encontrar una serie de mascarillas que no disponen de la certificación adecuada. Por lo tanto, no ofrecen garantías de que la filtración que anuncian sea real. A continuación te ofrecemos una lista de las mascarillas que no disponen de este tipo de sello de calidad.

Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sin marca-Particle Filter Mask KN95 (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sinpul. Protective Mask KN95 (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sin marca-Particle Filter half face Mask (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Dromex. Protective Mask (No ha sido probada y certificada según las normas europeas)

(No ha sido probada y certificada según las normas europeas) Sin marca- Safe Mask (Su capacidad de filtración no ha sido certificada)

(Su capacidad de filtración no ha sido certificada) Jtrip. Safe Mask/ Fashion protective Mask (No han sido probadas ni certificadas)

Desde el Rapex advierten sobre falsificaciones

Por último, el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea también alerta de la Mascarilla 3M modelo 9501V. Una falsificación de la mascarilla KN95 de 3M, que dispone del marcado CE, pero que no indica certificaciones. Por lo tanto, y tal y como explican desde la Unión Europea, se trata de una mascarilla ilegal e insegura. Por lo tanto, y si cuentas con alguna de estas mascarillas, te recomendamos que busques otras nuevas.