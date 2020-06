"Decían que robaba, que traficaba con drogas": las cartas que casi acaban con la carrera de Pablo Motos

Pablo Motos es, a día de hoy, uno de los rostros más famosos de la televisión española. Desde que presentara por primera vez El Hormiguero en septiembre de 2006, el de Requena fue ganando popularidad hasta convertirse en uno de los presentadores por excelencia de Cuatro y, posteriormente, de Antena 3. Pero antes de todo esto, el presentador comenzaba su trayectoria en el mundo de la radio. Concretamente en la Radio de Requena y, posteriormente, en Radio Nacional y Onda Cero Valencia.

Allí presentaría programas como Aquí hay más de uno, Mareando la perdiz o Hacia el dos mil, entre otros. A pesar de su éxito, el locutor estuvo cerca de perder su puesto de trabajo tras una serie de movimientos en la dirección. Así lo ha dado a conocer el presentador durante el último programa en El Hormiguero, donde ha hablado sobre las cartas que estuvieron a punto de costarle su trayectoria profesional.

"Voy a hacer algo y te van a despedir"

El presentador ha explicado que hubo una serie de cambios en la dirección durante su etapa en Onda Cero que derivarían en la incorporación de un nuevo subdirector en la emisora. Un subdirector que, según cuenta Pablo Motos, quería controlar el programa que presentaba: "Y yo, por lo que sea, no me dejaba". Esto provocó que la tensión entre ambos creciera y que el subdirector amenazara a Pablo Motos con despedirle: "Un día me dijo 'mira chaval, te voy a despedir. Voy a hacer algo y te van a despedir.

Dado que Pablo Motos no cedía, alguien comenzó a enviar cartas anónimas a Madrid. Unas cartas que decían que el presentador robaba, que traficaba con drogas y que se acostaba con todas las chicas de la redacción. Esto provocó la llamada del director de la emisora, quien le explicó sobre la existencia de dichas cartas. Unas cartas que, tal y como explicaba el director, dejaban en una mala posición al de Requena.

La máquina de escribir que descubrió el origen de la carta

Por suerte, la responsable de invitados del programa Laura Llopis, que a día de hoy está casada con Pablo Motos, descubrió el origen de estas cartas: "Estuvo mirando por todas las máquinas de escribir de la emisora para comprobar si alguna tenía algún error y coincidía con algún error de la carta que había enviado el anónimo". Gracias a ello, Llopis descubrió que había un error en la letra R en la máquina de escribir del subdirector.

Un error contemplado en las cartas anónimas enviadas a la dirección de la emisora, demostrando así que habían sido escritas por el nuevo subdirector. Tras descubrir el origen de las cartas, la que posteriormente sería la mujer de Pablo Motos reconoció que había podido resolver el caso porque había leído muchas novelas de Agatha Christie.