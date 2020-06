Luka Modric ha destapado uno de los momentos más tensos que vivieron los portugueses José Mourinho y Cristiano Ronaldo en su etapa en el Real Madrid. Lo cuenta este viernes el diario italiano Il Corriere dello Sport, que adelanta parte del contenido de la biografía del jugador croata, titulada In My Way.

"Estábamos ganando 2-0 en la Copa, pero Ronaldo no persiguió a su rival tras un saque de banda. Vi a José furioso con Cristiano y los dos discutieron durante mucho tiempo en el campo", relata el jugador del conjunto blanco, testigo de aquel momento.

"De vuelta en el vestuario para el descanso vi a Ronaldo desesperado, al borde del llanto. Me dijo: 'Hago lo mejor que puedo y él me sigue criticando'. Mourinho pronto entró y comenzó a criticar al portugués, cuestionando su compromiso durante el partido", prosigue. Según su versión, los ánimos se calentaron tanto que solo la intervención de los compañeros evitaron una "verdadera pelea" entre los dos.

La chilena de Cristiano en Turín

En su biografía, el croata también habla de aquellos aplausos que los aficionados de la Juventus le dedicaron a Cristiano Ronaldo cuando les marcó un tanto de chilena. Desde su punto de vista, la actitud de los hinchas italianos se debió a que "sabían que llegaría a la Juve tres meses después".

El diario se centra también en el famoso penalti de Benatia a Lucas Vázquez en la Champions League que permitió a los blancos eliminar a la Juventus en 2018. "Con el Real Madrid las protestas siempre se amplifican. Me dio pena ver a Buffon reaccionar de una manera tan exagerada", asegura.

