¿Qué fue de Robbie Fowler? De estandarte de la rebeldía a millonario fuera del fútbol

Aquel 3 de abril de 1999 se hartó después de que durante todo el partido la afición rival le hubiese estado llamando drogadicto. Eran los seguidores del Everton, el rival vecino histórico del Liverpool, quienes no cesaron de insultar a Robbie Fowler (Liverpool, 1975) hasta que este dio forma a una de las celebraciones más llamativas que se recuerdan en el mundo del fútbol.

El delantero marcó de penalti uno de los dos goles que hizo en aquel encuentro y fue corriendo hasta la línea de fondo. Una vez allí, se tiró al suelo y sobre la línea simuló como si estuviese esnifando una raya de cocaína. El primero que acudió fue Steve McManaman, a la postre futbolista del Real Madrid, para levantarle del suelo, seguramente consciente de las consecuencias que podía tener aquel gesto. Él le hizo caso y se puso de pie, pero se acercó un poco más a la grada repleta de aficionados toffees y celebró aún más el gol con notable rabia. Entonces, se volvió a tirar al suelo para simular por vez segunda que esnifaba una raya de cocaína.

Hay acciones que definen a una persona y seguramente esta celebración, extrovertida, enfadada y nada dócil, dijo mucho de quién fue en el terreno de juego Fowler. Por aquel gesto le sancionaron con cuatro partidos y alrededor de 32.000 libras de multa.

Una década después, aseguró que no se arrepentía en declaraciones a FourFourTwo: "En absoluto. Los fanáticos del Everton me atacaron mucho durante partido. Sabía lo que estaba haciendo. No me importaba. Era una oportunidad de terminar después del abuso que sufrí".

No era la primera ni sería la última de las reivindicaciones de Robbie Fowler, el Terror de Toxteth, apodado así en honor al barrio obrero en el que creció. En 1997 los trabajadores de la empresa Mersey Docks & Harbour Company del muelle de Liverpool llevaban ya dos años de huelga, después de que en 1995 hubiesen despedido a 500 trabajadores. Fowler y McManaman, hijo de uno de los estibadores que estaba en huelga, decicideron pronunciarse públicamente al respecto. Optaron por dar visibilidad al problema en un encuentro europeo. Lo harían mostrando un eslogan en su camiseta interior: “500 Liverpool dockers sacked since September 1995”, es decir: “500 estibadores de Liverpool despedidos desde septiembre de 1995”. Como cuenta Alfredo Relaño en 366 historias del fútbol mundial que deberías saber, la idea original era mostrar la camiseta al final del partido para así esquivar la normativa europea que prohíbe pronunciarse a los futbolistas. Sin embargo, Fowler marcó su segundo gol del partido y no aguantó más: se puso delante de la afición red y enseñó el mensaje.

Fowler muestra el mensaje / MichaelCooper /Allsport

Aquello creó una enorme polémica, con opiniones muy diversas al respecto y la UEFA le castigó con 2.000 francos suizos. Era la misma UEFA que aquella temporada le dio el premio al jugador más deportivo del año porque días atrás a este suceso, había intentado convencer al árbitro de que un penalti que le había pitado a favor en realidad no lo era. No pudo persuadir al colegiado y lo lanzó flojo, a un lado. El portero del Arsenal, Seaman paró el lanzamiento, pero Jason McAteer marcó en el rechace.

Sus éxitos deportivos

Estas son sola algunas de las muchas anécdotas que protagonizó Fowler a lo largo de los años en los terrenos de juego, donde estrictamente hablando de fútbol, fue uno de los mejores delanteros que ha pasado por Merseyside. Con 18 años era prácticamente titular indiscutible del Liverpool, con cuya camiseta marcó 183 goles en 369 partidos. Anotó 65 más en el resto de clubes por los que pasó: Manchester City, Leeds United, Blackburn Rovers, Cardiff City, Perth Glory y Northern Fury.

Fue elegido en dos ocasiones consecutivas el mejor jugador joven de la Premier League, pero no ganó ni la liga ni la Champions League, quizá el punto más negativo de su carrera. Sí cosechó dos FA Cup y dos Copas de la liga inglesa, así como la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa. Con la selección absoluta inglesa no consiguió títulos, solo un Campeonato Europeo sub-18 con las inferiores.

Posee el récord de haber marcado el hat-trick más rápido de toda la historia de la Premier League y no se aventuran competidores: se los hizo al Arsenal en solo tres minutos en la temporada 1994/1995.

Muy negativo recuerdo tienen de él los aficionados del Alavés, ya que resultó absolutamente decisivo en aquella loca final de la UEFA de 2001 entre Alavés y Liverpool. Fowler salió desde el banquillo en el 64' y tardó solo siete minutos en poner el 4-3 para los red. Jordi Cruyff pudo empatar en el 89', pero un gol en propia puso en bandeja el título para Fowler y compañía.

Qué hace ahora

Fowler fichó en 2011 como entrenador - jugador por el SCG Muangthong United tailandés, donde acabó dimitiendo meses después. Durante años estuvo entrenando en las categorías inferiores del Liverpool hasta que esta temporada ha tenido su primera experiencia al frente de un banquillo en el Brisbane Roar australiano.

Robbie Fowler celebra uno de los goles de su equipo / Paul Kane/Getty Images

Hasta entonces, también estuvo ligado a los comentarios deportivos en cadenas como ITV, Sky Sports o Abu Dhabi Sports Channel. En otro orden de las cosas, posee una cuadra de caballos con su íntimo amigo McManaman.

Además, ha conseguido el éxito en diferentes inversiones. Hace tiempo aseguró que acudir a un consejero financiero era "lo mejor" que había hecho en su vida. Fowler posee una enorme cantidad de propiedades para el alquiler que puede rondar el centenar. Como él mismo ha admitido, está en una continua busca de oportunidades para invertir y es uno de los exfutbolistas más ricos de Inglaterra.

