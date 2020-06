Muchas dudas rodean la vuelta de la competición, las más usuales vinculadas al estado de forma de los jugadores, al cambio o permanencia de dinámica respecto a antes del parón, y por supuesto, la capacidad de adaptación de cada equipo, vinculada directamente a los dos factores anteriores.

Nunca había pasado esto en el fútbol español, lo que deja un panorama de una nueva liga, a los que algunos acuñan como "la mini Liga". Tan sólo 11 jornadas, un total de 33 puntos que decidirán campeón, puestos europeos y descensos. Cualquier otra opción que no fuera terminar el campeonato no entraba en los planes de Javier Tebas, que ya busca como meter a público en los estadios. Algo tan improbable como ruidoso, que se encargó de acallar el Gobierno mediante un Decreto Ley, tal y como adelantó Manu Carreño en El Larguero del ocho de junio.

La reanudación del campeonato sirve para muchas cosas, entre ellas las segundas oportunidades. Aquello que las comedias románticas se encargan de ensalzar y el golpe de realidad llega sin ficción de por medio, cuando nos damos cuenta de que nada de eso, todo fantasía. Pero si nos centramos en el fútbol (como deberíamos), y poniéndonos románticos, podemos esperar un rendimiento espectacular de cinco protagonistas, que tienen admiradores y detractores, y tienen la oportunidad perfecta para acallar a estos últimos.

Quique Setién: de la teoría a la práctica de forma inmediata

El entrenador cántabro fichado el 14 de enero, no tuvo apenas tiempo hasta el parón para demostrar cuál era su manual de ruta y ese cambio de dinámica que anhelaban tanto desde el palco del Camp Nou, y que todavía no se ha demostrado.

Muy pocas diferencias se han podido ver en el verde desde que Valverde abandonó en el banquillo azulgrana, tras la Supercopa en Arabia Saudí. Un equipo lento y previsible, que no hace de la posesión una gran ventaja, como hacía antaño.

La vuelta de La Liga tres meses después ha sido tiempo suficiente para Setién de remangarse y excavar en su manual de juego. Las ideas del cántabro tienen que haber calado en los jugadores en este tiempo, y a pesar de que el extécnico del Betis pedía alguna semana más de preparación, el tiempo apremia y el premio de La Liga está más próximo que nunca.

Eden Hazard: las diferencias, las marco 'yo'

No ha tardado mucho Thibaut Courtois en lanzar un capote a su compañero de equipo, a quien le sorprendió el gran ritmo de juego con el que ha vuelto Eden. Más ligero, veloz y recuperado, forma con Asensio dos de las mejores incorporaciones en el plano europeo. Pueden llegar a ser capitales si los vemos a su máximo nivel, y hacer del Real Madrid, un conjunto aún más favoritos a los títulos que quedan por disputarse.

El nivel del ex del Chelsea hasta ahora no ha sido malo, sin embargo no se ha vislumbrado ese Hazard decisivo que sí se veía en el conjunto londinense. Eso es lo que espera el Bernabéu, que espera que se convierta en el líder que tire del Real Madrid, en el tramo que queda de competición.

Joao Félix: el precio comienza a pesar

"Ha costado mucho" o "es muy joven", son las dos frases que demuestran la antítesis entre los atléticos más críticos y los más 'confiantes' en el 'menino de oro'. Son muchas, muchísimas, las miradas puestas en el portugués, que en Liverpool, demostró parte de ese carácter que anhelan desde el banco rojiblanco.

La explosión de otros jugadores como Marcos Llorente o la vuelta de Diego Costa, pueden ayudar a Félix, que por otro lado, la ausencia de gente en las gradas permitirá cierta sensación de libertad.

El Atlético de Madrid tiene en su mano alzarse con la regularidad en estas 11 jornadas que quedan de competición, y que, confiando en la inestable temporada de los grandes (como lo venían demostrando hasta antes del parón), por qué no se puede soñar, en lo que sería la despedida perfecta del Mono Burgos.

Bruno Soriano: 28 meses después, recomienza su carrera

El futbolista del Villarreal ha vivido un auténtico infierno por culpa de las lesiones. Tras una recuperación había una recaída, y así hasta 28 meses de baja que no han podido con la fuerza del capitán groguet. Y es que parece que Villarreal es como Florencia, la cuna del 'Renacimiento' (futbolístico, en este caso).

Santi Cazorla volvió a sentirse futbolista en El Madrigal, tras un calvario de lesiones. Este tramo de Liga puede ser el reinicio perfecto para un Bruno, que más que nadie, se merece tener sus últimos años de carrera a la altura del gran futbolista que ha sido.

Recuperando el romanticismo mencionado antes, el Villarreal a Europa tras un gol de Bruno Soriano, sería uno de esos guiones perfectos para este inusual final de Liga.

El VAR: más por redención que por necesidad

'La herramienta que haría el fútbol más justo' fue perdiendo tripulación. Cada vez más gente se bajaba de este barco y optaba por la navegación más clásica. Por la opción más pura y 'vintage'. El fútbol de antes, de contacto, de nada de cámara lentas. Ese con el que todos hemos crecido.

Sin embargo, el capitán Velasco Carballo, sigue defendiendo a capa y espada esta navegación moderna, y de última generación. Su menor incidencia en el juego y su mayor acierto, se espera con ansias desde el mundo del fútbol, cada vez más romántico y más anclado al pasado.

