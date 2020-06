La despedida de Roberto Leal: "Algún día podré decirle a mi hija que fui uno de los presentadores de 'OT'"

'Operación triunfo' celebró este miércoles la gran final de la edición más atípica del formato con la victoria de Nia, que se convirtió en la ganadora del programa con el 45% de los votos. Fue una noche de despedidas. Tocó despedirse de esta última generación de 'triunfitos', del formato, pues Televisión Española todavía no ha confirmado que vaya a haber otra temporada, y de Roberto Leal.

El presentador cumplió con su último compromiso con la cadena pública. A partir de ahora será un rostro exclusivo de Antena 3 y no quiso marcharse sin decir unas palabras. "Llegó el momento. 'Operación triunfo' se acaba y yo quería deciros algo", empezó diciendo, visiblemente emocionado. "Hace tres años, en 2017, cuando me dijeron que yo iba a presentar 'Operación triunfo', hacía apenas un mes que había nacido mi hija Lola. Imaginaros las cosas bonitas que me han pasado desde entonces en lo personal y lo profesional".

"En lo profesional, la mayoría de ellas me han ocurrido en este plató", continúo. "Por eso quiero darle las gracias a TVE, por haber confiado en mí. Gracias a Gestmusic y gracias al público, los que estáis al otro lado, porque sin vosotros todo esto no tendría sentido. Yo, algún día, cuando mi niña Lola sea un poquito más grande, podré decirle, orgulloso, que su padre fue uno de los presentadores de 'Operación triunfo'".

"No dejéis nunca de ser verdad. Estas tres últimas ediciones de 'Operación triunfo' así lo han demostrado. Bonita la gente que es de verdad, como decía nuestro gran Pau Donés. Os quiero mucho y os llevaré siempre en el corazón", concluyó Roberto Leal.

La pulla de una concursante de 'OT 2020' a Pablo Motos

Antes de que Roberto Leal se dirigiera a la audiencia, Samantha, una de las concursantes más carismáticas de 'OT 2020', pidió el turno de palabra para decirle algo al presentador de parte de todos sus compañeros.

"Yo, mis compañeros y toda la gente que ha trabajado contigo te deseamos lo mejor del mundo. Que tengas muchísima suerte en todo lo que venga, porque te lo mereces todo", afirmó Samantha. "Te lo mereces todo, tú, tu acento andaluz, tu saber estar y tu artisteo".

Esta última frase se trasladó rápidamente a Twitter, ya que muchos de los internaras creyeron que la concursante de 'Operación triunfo', con esa frase, le estaba lanzando una pulla a Pablo Motos por preguntarle a Roberto Leal que cómo iba a suavizar el acento andaluz en 'Pasapalabra'.

Samantha a Roberto Leal: “y tu acento andaluz”.



El zasca a Pablo Motos se ha escuchado hasta en China. Maravilloso. #OTGalaFinal — M 📺 (@casasola_89) June 10, 2020

Roberto Leal ha hecho un trabajo magnífico en estas tres ediciones. ¿Sabéis quién no es buen presentador? Pablo Motos. Qué asco de señor. #OTGalaFinal — The Rubiew (@therubiew) June 10, 2020

Lo del acento andaluz es un hachazo a Pablo Motos, es que es demasiado maravillosa. #OTGalaFinal pic.twitter.com/5cQZMZ8gtc — Lena (@buclena) June 10, 2020

A Samantha solo le faltaba soltar algún zasca para consagrarse en la televisión y hoy lo ha hecho



"Nos gustas tú, tu acento andaluz y tú saber estar"



Zasca a Pablo Motos. REINA#OTGalaFinal pic.twitter.com/nXDVg4pvns — Operación Triunfo las 24h (@OT24h) June 10, 2020

“Tú, tu acento andaluz” ¿Se puede ser más reina que Samantha soltando pullas a Pablo Motos? #OTGalaFinal — Nachete Stonem (@enestonem) June 10, 2020

el mejor momento de la gala ha sido el zasca de sam a pablo motos tengo literalmente 0 dudas #OTGalaFinal — maría (@MadameMarie98) June 10, 2020