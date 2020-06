'MasterChef' expulsa a Juana y José Mari pierde el pin de la inmunidad

'MasterChef' vivió este lunes su última expulsión antes de la semifinal. En esta ocasión, Juana, la conserje de 74 años, fue la elegida por el jurado para abandonar las cocinas después de fallar en una prueba en la que tuvieron que reproducir un postre de la pastelera Valentina Lorieto.

"Juana, estamos todos muy contentos de que hayas hecho 'MasterChef'", le dijo Pepe Rodríguez. "Estamos todos muy orgullosos de lo que has hecho, de tu actitud durante todo el concurso, de todo lo que has vivido y de tu evolución en la cocina. No sé si bautizarte como la abuela de España".

Jordi Cruz también le dedicó unas palabras a la aspirante más veterana de la edición: "Por 'MasterChef' han pasado muchas personas más o menos de tu edad. Se lo han currado, han llegado lejos, pero no tanto como tú. Y nos han robado el corazón, pero no tanto como tú. El confinamiento nos ha quitado los besos, los abrazos y ahora que te vas yo me voy a quedar con las ganas de darte uno muy grande".

Ante estas palabras de cariño, Juana no pudo aguantar la emoción y rompió a llorar.

José Marí se queda sin el pin

La prueba de eliminación también llamó especialmente la atención de la audiencia porque José Mari, uno de los concursantes más polémicos de 'MasterChef 8', entregó el pin de la inmunidad al ver que su continuidad en el concurso corría peligro.

"Ha llegado el momento de que decidas si utilizas el pin de la inmunidad y te subes a la galería o te lo guardas, cocinas y te arriesgas a ser eliminado", afirmó Jordi, a lo que José Mari respondió: "Me encantaría poder realizar ese postre, pero soy más de salado".

De esta manera, el aspirante se jugará su paso a la final contra Alberto, Luna, Ana, Iván y Andy.