Zidane: "No hemos ganado nada: si vencemos al Getafe, no va a ser definitivo"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha avisado de que una victoria este jueves ante el Getafe no implicaría "absolutamente nada definitivo" en la pelea por el título, ya que el Barcelona "va a hacer todo lo posible para ganar esta Liga hasta el final", añadiendo que sus jugadores "saben perfectamente" que todavía no han "ganado nada".

"Si ganamos mañana no va a pasar absolutamente nada definitivo. Quedan seis partidos, 18 puntos, y matemáticamente hasta que no seamos campeones no podemos decir nada. Nuestros rivales van a hacer todo lo posible para ganar esta Liga hasta el final. Nada de confianza ni de decir que esto se acabó, para nada. Tengo experiencia porque he vivido esta situación como jugador. Los jugadores que están aquí saben perfectamente que no hemos ganado absolutamente nada", explicó Zidane en rueda de prensa.

"Estamos a un punto y nada más. Hemos ganado cinco partidos, pero no significa nada", reiteró el galo, tras el nuevo empate del Barcelona ante el Atlético que refuerza la candidatura blanca al título. En cuanto su propio equipo, no escondió que está "muy contento y orgulloso de lo que han hecho los jugadores porque no es fácil". "Sabemos que nos quedan seis finales, una ya mañana, y debemos pensar únicamente en repetir y hacer lo máximo para ganar nuestro partido, nada más. Estamos bien, pero eso no significa nada", reiteró.

En cuanto al calendario de los dos aspirantes al título, el técnico indicó que ha hablado de eso "muchas veces". "No puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es preparar bien todos los partidos. Es lo que hay. Ellos (por LaLiga) hacen su trabajo y yo el mío", resumió.

En cuanto a los condicionantes del partido ante el Getafe, Zidane avisó de que "va a hacer un calor tremendo a partir de ahora y la recuperación es muy importante". "Hay gente aquí que son muy buenos para eso. Debemos transmitir a los jugadores que no es solo descansar, hay muchas cosas que hacer, detalles, y estaremos en ellos para llegar al cien por cien a los partidos", subrayó.

A la hora de personalizar, Zidane recordó que Achraf Hakimi todavía forma parte del Real Madrid, pero que "puede pasar de todo". "En este club siempre hay dos cosas, la parte económica y la parte deportiva, y sabemos la situación de las dos cosas. Ahora no es el caso de hablar de Achraf, pueden pasar cosas en breve, pero yo me encargo de la parte deportiva y es lo que me interesa más", dijo.

En cuanto a Eden Hazard, destacó que "es un jugador fundamental y los rivales también lo saben". "Ojalá que no haya ninguna intención de hacerle daño. Los rivales siempre intentan jugar fuerte contra nosotros. Hay que estar tranquilos con Eden, ha estado un tiempo fuera con muchas dificultades y hay que ir despacito con él. No tengo duda de que todo eso va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco", respaldó al belga.

