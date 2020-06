"Cristiano no haría eso": Ávaro Benito 'tira de las orejas' a un crack blanco

El Sanedrín de exfutbolistas se reúne como cada lunes para analizar y repasar en profundidad toda la actualidad futbolística, que está marcada por la reciente destitución de Albert Celades, técnico del Valencia y la dimisión de César Sánchez, así como la tensión interna en el Barcelona, y la exhibición de Benzema que no hace otra cosa que poner más aún en alza al conjunto de Zidane.

Respecto al Real Madrid, Álvaro Benito durante el fin de semana tiró de las orejas a Eden Hazard, quien debe demostrar más, según él: "Me encantó cuando fichó por el Real Madrid, me alegré mucho, pero hay que exigirle más. Es una irresponsabilidad llegar subido de peso, no me imagino Cristiano Ronaldo viniendo con sobrepeso. No lo veo con esa explosividad del Chelsea o la selección de Bélgica", afirma el míster de la SER sobre Hazard a quien le exige más.

Así explica Jordi Cruyff los problemas internos del Barcelona, después de que se filtrase el polémico vídeo de Messi y Eder Sarabia, y la reunión de Setién con los jugadores: "Los jugadores cuando hay un título en juego, están para ganar. El jugador en casos así no se fija si uno le cae mejor o peor, el que es ganador lo es siempre. El gran problema del Barcelona es de estabilidad, todas las semanas pasa algo. Es un tema recurrente, no se están quedando dento estos problemas. Es injusto echarle todo a los entrenadores, a Quique en este caso. Tanto cuando se gana como se pierde es por todos", sentencia.

Otros como Kiko Narváez lamentan el poder del vestuario en situaciones así: "El problema es que te den el poder que te han dado. Creo que hubiese hecho más en falta un gestor de egos, más que gente como Quique Setién o Eder Sarabia", mientras que Gustavo López critica el comportamiento del cántabro en la rueda de prensa: "Lo que no puedes hacer es menospreciar al anterior entrenador. Cuando se dicen cosas por micrófono hay que controlar esto", afirma.

"He intentado firmar a Setién en el extranjero, sólo que tenía pretensiones más altas de las que yo podía. Es una maravillosa persona"

Álvaro Benito defiende, en cambio, su forma de ver el fútbol es de los que opina que haría bien en seguir defendiendo su actitud: "Hace bien, si al final te echan igual de los sitios. Muere con tus ideas".

Un Valencia autodestructivo

Gustavo López: "Es un club que se autodestruye"

Álvaro Benito: "Cuando un club histórico lo compra un dueño al que no le importa el fútbol, pues pasan estas cosas. Lo que cuesta en muchos clubes es que no dan con la identidad, con el estilo y cuando lo pudieron tener con Marcelino, se lo cargaron de un plumazo. Algo de responsabilidad lo tienen los jugadores"

Kiko Narváez: "Gran parte de responsabilidad es de los futbolistas, cuando se cambia más de una vez de entrenador. Es lo que pasa por mezclar dinero con sentimiento"

