Fernando Alonso volverá a la Fórmula 1 de la mano de Renault, según ha adelantado José Antonio Ponseti en La Ventana. Este miércoles, precisamente, los dos pilotos de la escudería han hablado del asturiano cuando se les ha preguntado si sería un buen sustituto de Daniel Ricciardo cuando se marche a McLaren en sustitución de Carlos Sainz para disputar el Mundial 2021.

Los actuales dos pilotos titulares del equipo Renault F1 afirmaron este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg, donde este fin de semana, con el Gran Premio de Austria, comienza el Mundial de Fórmula 1, que el piloto ideal para sustituir al australiano es Fernando Alonso.

A la pregunta de quién prefiere como compañero el año que viene, Ocon dijo, según recoge motorsport.com: "Mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo hará o no. Tengo una gran relación con Fernando. Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él".

"Fue el único, junto con (el alemán) Michael (Schumacher), por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que si volviera, estaría supercontento", agregó.

Un gran aprendizaje

Cuando se le preguntó si preferiría compartir equipo con Vettel o con Alonso, Ricciardo dijo: "Quizás diría a Alonso, porque es algo que todavía no he experimentado. Los compañeros de equipo son grandes referencias y también grandes aprendizajes para tu conjunto de habilidades. Siempre puedes aprender algo. No creo que haya ningún piloto en esta categoría que ya sea perfecto. Siempre hay margen de mejora".

"Por lo tanto, diría Fernando. En este aspecto, también, solo pasé 12 meses con Seb. Pasó muy rápido, así que no me opondría a repetirlo de nuevo", añadió el Australiano.

