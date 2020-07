Simeone: "Ojalá Jan Oblak pueda seguir con nosotros"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, admitió que no le sorprende que otros clubes tengan interés en su portero, el esloveno Jan Oblak, porque es "muy bueno" y deseó que "ojalá pueda seguir" en el club, porque es "determinante" e "importantísimo en el vestuario".

"Es normal que quieran a un portero de las características y el valor que tiene Oblak y no me sorprende porque es muy bueno. Para nosotros es determinante, importantísimo en el vestuario, es nuestro capitán, y año tras año ha logrado ir evolucionando en todos los partidos, desde como portero a su manejo con el grupo, y ojalá pueda seguir con nosotros", aseguró este miércoles en rueda de prensa.

Preguntado por el supuesto interés del Chelsea inglés en la contratación del meta esloveno, con contrato hasta 2023, Simeone recordó que "todos los años a final de temporada siempre a los jugadores más importantes" del Atlético "los quieren los equipos más importantes del mundo", algo que encontró "normal".

"Es normal que se busque siempre a los mejores y nosotros tenemos muchos que son muy buenos, temporadas anteriores algunos han salido, otros se han quedado y es lógico y normal que un futbolista como Oblak sea querido por cualquiera. Para nosotros es nuestro capitán, un jugador importante año tras año y ojalá podamos seguir contando con su trabajo que es enorme para el Atlético de Madrid", añadió.

Objetivo cumplido

El Atlético afrontará las últimas dos jornadas de LaLiga Santander, mañana contra el Getafe en el Coliséum y el domingo en el Wanda Metropolitano ante la Real Sociedad, con el objetivo de la clasificación a la Liga de Campeones cumplido, que el técnico ve como "una responsabilidad" más que como un éxito o una obligación.

"Para nosotros es una responsabilidad y cuando se concreta se cumple un objetivo, que en la vida no es fácil. En nuestro trabajo siempre tenemos objetivos, nos preparamos, nos esforzamos pero no siempre lo podemos lograr, porque hay un montón de circunstancias que pueden hacer que no sucedan", reflexionó Simeone, que dijo que el equipo y el club "mejoran en consecuencia de los objetivos".

¿Se le puede quedar corto a los aficionados del Atlético lograr el pase a la Champions, que ha obtenido las últimas ocho temporadas de forma consecutiva, las ocho en las que Simeone ha arrancado la temporada como técnico? El entrenador argentino admitió que "la responsabilidad no aleja de la exigencia".

"La exigencia siempre tiene que ser la más alta, nosotros somos los primeros que nos autoexigimos. Entendemos que jugamos casi el único torneo donde hay dos equipos que normalmente salen campeones, en Inglaterra varía, en Francia no varía (París-Saint Germain), en Italia no varía (Juventus), en Alemania no varía (Bayern Múnich), y aquí son dos, Barcelona y Real Madrid", explicó.

Competir con Madrid y Barça

"Y aún con el Real Madrid en este regreso, donde algunos en estos nueve partidos han dicho que el Madrid no estaba jugando en gran nivel, ha ganado nueve de nueve. Nosotros haciendo un gran regreso a la vuelta al juego en nueve partidos ganamos seis y empatamos tres, o sea que en nueve partidos nos han sacado seis puntos, lo han hecho muy bien", continuó Simeone.

El entrenador argentino consideró que contra estos dos equipos "en partidos directos puedes ganar", pero "en un campeonato largo se nota" y recordó que en los dos últimos años el Atlético ha sido segundo, los tres años anteriores tercero y el anterior ganó la Liga, el único equipo que ha ganado el título en la última década sin ser Barcelona o Real Madrid.

El Atlético es uno de los equipos más mejorados con el retorno liguero tras la pandemia, con 21 puntos de 27 posibles, un buen momento en el que para Simeone el triunfo en Liverpool (2-3 en Anfield Road) antes de la pandemia fue "un quiebre" que hizo que el equipo volviera "muy bien" y asumiera "la responsabilidad" para alcanzar a equipos que estaban haciendo "un gran torneo" como la Real Sociedad, el Getafe o el Sevilla.

