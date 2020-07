¿Qué está en juego en la penúltima jornada de la Liga

La Liga Santander llega a su final. Dos jornadas solo para la conclusión del campeonato y todavía hay mucho por decidir. Por arriba, el título, que el Real Madrid acaricia casi con las dos manos. Y pese a que ya se conocen los cuatro equipos de la Champions, todavía hay pelea por entrar la temporada que viene en la Europa League.

Como siempre, el drama está abajo, en una batalla en la que Leganés y Mallorca apuran sus opciones de mantener la categoría. Esto es lo que está en juego en cada uno de los partidos de esta jornada 37:

Eibar – Valladolid (18:30 h.)

Es el único partido que se sale del horario unificado porque ninguno de los dos equipos se juegan ya nada en este campeonato. Tanto los de Mendilibar como los de Sergio se han ganado la permanencia y seguirán la próxima campaña en la Liga Santander. Será el aperitivo de los otros nueve encuentros en los que sí hay mucho en juego.

Real Madrid – Villarreal (21:00 h.)

El conjunto de Zinedine Zidane puede volver a proclamarse campeón de Liga. Saca cuatro puntos al Barcelona y tiene la diferencia de goles a su favor, por lo que la victoria le valdría para conquistar el campeonato. Un empate sumado a una victoria del Barcelona ante Osasuna haría que la lucha por el título siguiera abierta hasta el domingo. El Villarreal está en la batalla de los puestos de la Europa League, a la que irán el quinto, sexto y séptimo clasificado de la Liga. Ahora es quinto con tres puntos de ventaja sobre Getafe y Real Sociedad. Le vale un punto para lograr el billete europeo.

Real Sociedad – Sevilla (21:00 h.)

Los locales son los que tienen todavía que cumplir su gran objetivo: lograr la clasificación para las competiciones europeas. El Sevilla ratificó la jornada pasada su presencia en la próxima Liga de Campeones. El equipo de Alguacil es séptimo, pero tiene tres puntos de ventaja respecto al Athletic. Le vale cualquier resultado positivo si el conjunto rojiblanco cae contra el Leganés, pero incluso ganando no puede relajarse si también vencen los vizcaínos, que tienen la diferencia de goles a su favor en caso de empate.

Valencia – Espanyol (21:00 h.)

El equipo blanquiazul perdió la categoría tras su derrota en el Camp Nou ante el Barcelona (1-0). Serán jueces del destino de un Valencia que no tendrá fácil acceder a una séptima plaza de la que le separan cuatro puntos. Por lo tanto, solo le vale ganar para seguir con vida y esperar a que la Real Sociedad no le gane al Sevilla. En ese caso, la batalla por entrar en la Europa League seguiría abierta para los de Voro.

Betis – Alavés (21:00 h.)

Poco tienen que decir ya los verdiblancos en este campeonato en el que se quedaron con ganas de estar más arriba. Antes de iniciar el proyecto de Pellegrini le toca cerrar esta Liga en la que puede complicarle la vida a un Alavés que peleará por certificar su salvación. Los vascos tienen cuatro puntos más que Leganés y Mallorca, con lo que una victoria les vale para lograr la permanencia de forma matemática. Un empate también les resultaría salvador en caso de que Leganés y Mallorca no ganen. Evidentemente, una derrota de estos equipos también le llevaría a la permanencia hiciera lo que hiciera ante el Betis.

Getafe – Atlético (21:00 h.)

Son los de Bordalás los que se juegan su futuro una vez que los de Simeone consiguieron con su victoria ante el Betis la clasificación para la próxima Champions. El Getafe es sexto, con los mismos puntos que la Real Sociedad y tres más que el Athletic, que es el primero de los que están fuera de las posiciones europeas. A su favor tiene que le tiene ganada la diferencia de goles en caso de un empate a puntos entre los dos equipos. Estará en Europa si gana. Si empata y el Athletic gana su partido, la diferencia entre ambos en la última jornada será de solo un punto, si pierde y los de Garitano se imponen, estarán igualados.

Barcelona – Osasuna (21:00 h.)

El conjunto de Quique Setién no depende de sí mismo. Solo podrá seguir soñando con el título si el Real Madrid no consigue la victoria ante el Villarreal. Un empate de los blancos, si ganan los blaugranas, le permitiría seguir con aspiraciones de cantar el alirón, aunque el Madrid tendría que perder en la última jornada. Osasuna será juez, pero no parte, porque vive cómodo en una posición intermedia de la tabla lejos de la zona de peligro desde hace muchas jornadas. Si el Barcelona pierde o empata, el Real Madrid será directamente campeón de LaLiga.

Celta – Levante (21:00 h.)

Mientras que el Levante no se juega absolutamente nada, el Celta tiene la oportunidad de certificar su permanencia. Para ello le basta un punto ante los valencianos. De igual manera estarían salvados si tanto Leganés como Mallorca pierden sus partidos.

Athletic – Leganés (21:00 h.)

En este duelo de clubes amigos se miden dos equipos que tienen muy complicados sus objetivos. Ambos deben ganar para tener opciones en la última jornada: el Athletic para Europa y el Leganés para la permanencia. El Leganés, además, necesita que Alavés o Celta pierdan para que no se certifique su descenso a LaLiga SmartBank.

Mallorca – Granada (21:00 h.)

Los locales deberán ganar si no quieren estar matemáticamente descendidos a Segunda después de la jornada 37. Además, necesita el pinchazo, ya sea en forma de empate o derrota de Alavés o Celta. El Granada, por su parte, quiere ganar para tener opciones hasta la última jornada del sueño europeo, aunque también necesita que los de arriba pinchen.