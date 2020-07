Mapas de rebrotes: sigue preocupando la situación en Cataluña y Aragón

"Nos preocupa especialmente la situación en Aragón y Cataluña", ha dicho este lunes el ministro Salvador Illa. Los brotes de coronavirus en España siguen creciendo, en esta jornada 15 más, haciendo un total de 201. De los datos actualizados por Sanidad –685 nuevos contagios en las últimas 24 horas y 4.581 desde el viernes– casi la mitad corresponden a Aragón, seguido de Cataluña, con 80 positivos, y País Vasco, con 78. Además, María José Sierra, directora adjunta del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha informado de que de los 2.289 casos asociados a los 201 brotes de COVID-19 activos en la actualidad, más de 365 se han infectado en reuniones familiares o de amigos.

En este sentido, Salvador Illa ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de Aragón y Cataluña a respetar las medidas decretadas para contener los brotes de coronavirus por sus Gobiernos autonómicos, que ha respaldado explícitamente. "Son las fiestas y celebraciones familiares y de amigos y en espacios vinculados a ocio nocturno" donde están produciéndose los contagios, motivo por el que el ministro ha querido "hacer un llamamiento a la prudencia, porque no hay que tener miedo al virus, pero no hay que perder el respeto". Entre las medidas es el uso obligatorio de las mascarillas –pese a que se pueda mantener la distancia de seguridad– en todas las Comunidades de España, excepto en las Islas Canarias y la Comunidad de Madrid.

Jornada que también coincide con los primeros resultados sobre la vacuna experimental de COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Según publica la revista 'The Lancet', esta vacuna es "segura" de usar en humanos y produjo una respuesta inmune en ensayos clínicos en etapas tempranas en voluntarios sanos. El siguiente paso en el estudio de la vacuna es confirmar que puede proteger eficazmente contra la infección del SARS-CoV-2.

ANDALUCÍA

En Andalucía, donde es obligatorio el uso de mascarilla desde el pasado miércoles, sigue aumentando el rebrote de coronavirus relacionado con una fiesta juvenil en una discoteca de la capital cordobesa. En las últimas 24 horas se han sumado otros diez positivos por PCR, con lo que ya son 83 las personas contagiadas con COVID-19, directa o indirectamente, a causa de la celebración de la graduación de Bachillerato de alumnos de un centro educativo privado, primero con una cena y después con la citada fiesta.

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha rogado este lunes a los andaluces que no acudan allá donde haya aglomeraciones. "No hay que ir a sitios donde hay grandes aglomeraciones –ha subrayado–. Debemos evitarlas en la medida de nuestras posibilidades, porque sin duda alguna correremos un riesgo", a la vez que ha avisado que, "evidentemente, desde del Gobierno de Andalucía" se van "a tomar todas las decisiones que sean oportunas".

ARAGÓN

En Aragón, segunda comunidad con más casos tras Cataluña, preocupa especialmente la ciudad de Zaragoza y su entorno, que permanece en la segunda fase de desescalada –aunque flexibilizada– debido al incremento de las transmisiones comunitarias. Las medidas continuarán en vigor la próxima semana: reducción de los aforos en bares y establecimientos de hostelería, cierre de los locales de ocio nocturno y vigilancia de las zonas de celebración de botellones entre jóvenes, principal vector de transmisión en Zaragoza.

La Dirección General de Salud Pública ha notificado un total de 587 casos de COVID-19 entre el viernes día 17 y el sábado 18, el 71 % de los cuales se ha diagnosticado en la provincia de Zaragoza. En concreto, según el avance de datos hecho público por el Gobierno de Aragón este lunes, el viernes se notificaron 330 casos de coronavirus: 85 en la provincia de Huesca, tres en la provincia de Teruel y 242 en la de Zaragoza.

ASTURIAS

Es obligatorio desde el martes el uso de la mascarilla en todos los espacios públicos urbanos y rurales en los que se den aglomeraciones, a pesar de que el Principado sigue siendo la comunidad autónoma con menor tasa de infectados (0,68 casos por cada 100.000 habitantes).

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este lunes dos nuevos positivos de coronavirus en la comunidad autónoma. Se trata de dos hombres que presentan síntomas leves tras regresar de viaje de Zaragoza y de la República Dominicana, respectivamente. El primero permanece aislado en su casa y el segundo positivo –tras confirmarlo– fue derivado al Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine), en Langreo, para garantizar su aislamiento. El total de personas con la enfermedad activa se eleva a 30.

BALEARES

Baleares, que fue la segunda comunidad en aplicar el uso obligatorio de mascarillas en zonas urbanas desde hace una semana, empezó a multar a partir de este lunes, con excepciones en playas y paseos marítimos. Otra medida adoptada contra los brotes, que hay en todas las islas, es el cierre de los locales de ocio y venta de alcohol en calles en las zonas mallorquinas de Magaluf y el Arenal, limitación de las reuniones de 70 personas en lugares abiertos y 30 en cerrados y multas de hasta 600.000 para los que se lucren con fiestas que superen el aforo, como las que se detectaron en casas de Ibiza.

Baleares ha sumado este lunes 2.316 casos acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, dos de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas, según la última actualización del Ministerio de Sanidad.

CANARIAS

Canarias no establecerá de momento el uso de la mascarilla de forma obligatoria, pero el Gobierno autónomo ha dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para reforzar la vigilancia en los lugares donde debe llevarse, y establece sanciones de 100 euros para los infractores. Los casos activos por coronavirus se han elevado en Canarias hasta los 149 en las últimas horas, entre ellos se encuentran los 47 positivos que se detectaron entre los 61 integrantes de la patera que llegó el pasado viernes a la isla de Fuerteventura.

Así, según recogen los datos que publica la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, desde que comenzó la crisis sanitaria el archipiélago ha registrado un total de 2.555 casos, de los que actualmente 149 se encuentran activos, uno de ellos está en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que dos están en planta hospitalaria y el resto se encuentran guardando cuarentena en sus domicilios o en los lugares establecidos para ello como es el caso de los migrantes.

En cuanto a las islas, actualmente la que tiene más casos activos es Fuerteventura con 76 de los 141 que ha registrado en total, si bien es una isla donde no ha habido que lamentar ningún fallecimiento a causa del coronavirus durante la crisis sanitaria y donde 65 personas han superado la enfermedad.

CANTABRIA

La mascarilla es obligatoria en Cantabria, donde se controla la entrada en los accesos a las playas. La ciudad de Santander ha decidido posponer las actividades culturales programadas para la próxima semana con motivo de las fiestas de Santiago. La comunidad ha detectado dos nuevos brotes de coronavirus, uno de ellos con 7 positivos en una familia de la que tres miembros llegaron de Ecuador, mientras que el otro se ha producido en una macrofiesta de una veintena jóvenes en una casa familiar, que ha provocado 9 positivos y 66 personas en cuarentena.

CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba el próximo martes el uso obligatorio de la mascarilla y ha previsto repartir unas 10 millones de unidades, cifra que podría ampliarse a la vuelta de verano con motivo del inicio del curso escolar, con la idea de que sea lo más presencial y normal posible. Además, tiene previsto seguir haciendo pruebas para que antes de que acabe este mes se llegue a realizar pruebas diagnósticas a una de cada cinco personas de la región.

Por su parte, han confirmado que ya son 43 los casos con PCR positiva en el brote por coronavirus que afecta a la localidad ciudadrealeña de Socuéllamos desde la pasada semana. Ninguno de los 43 casos confirmados ha necesitado hospitalización y gracias a la labor conjunta de las Enfermeras de Vigilancia Epidemiológica, los profesionales del servicio de Epidemiología y la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se está procediendo a dar una rápida respuesta a la evolución del brote, ha informado la Junta en nota de prensa. Hasta el momento 66 personas a las que se les ha realizado la PCR han obtenido un resultado negativo a COVID-19.

CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León el uso de la mascarilla es obligatorio desde este sábado. En las últimas horas se han registrado dos brotes activos de coronavirus en Burgos que, hasta el momento, ha dejado 18 casos positivos por PCR, todos ellos de entornos familiares y mixtos, según ha informado la Delegación Territorial en Burgos.

El primer brote ha dejado por el momento 12 casos, en concreto en 5 mujeres y 7 hombres, de los cuales ninguno está hospitalizado y se encuentran en situación de aislamiento domiciliario. El segundo brote, con 6 casos, afecta a tres hombres y tres mujeres, y también están en aislamiento domiciliario. Por su parte, el alcalde de Burgos, ha indicado en rueda de prensa que todos los casos tienen relación con Aragón, ya que el paciente índice corresponde con un joven que viajó desde Zaragoza para un cumpleaños y, el segundo, es un temporero que viajó desde la provincia de Teruel.

CATALUÑA

Cataluña ha extendido las medidas aplicadas para contener los brotes de covid en la zona metropolitana de Barcelona y dos comarcas de Gerona a los municipios gerundenses de Figueres y Vilafant y en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). De momento no se plantea el confinamiento perimetral de Barcelona.

Barcelona ha duplicado los casos de coronavirus en una semana. En los últimos 7 días se han registrado 1.054 casos de COVID-19, la cifra más alta desde el 20 de abril. Són datos de la Agencia de Salud Pública que recoge semanalmente los positivos detectados con una prueba PCR. Por su parte, la situación no mejora en el Segrià, cuyos hospitales han sumado 10 nuevos ingresos por COVID-19, llegando ya a los 152, de los que 19 están en la UCI. En toda Cataluña, son 58 los pacientes de coronavirus graves ingresados en la UCI, dos menos que el domingo, mientras que se han sumado durante las últimas 24 horas 755 nuevos positivos, de los que 205 corresponden a la región sanitaria de Lleida, 210 a la ciudad de Barcelona y 445 a toda el área metropolitana, un 59 % del total de contagios. Siete nuevos fallecimientos comunicados por las funerarias en las últimas 24 horas, cuatro de ellos en la comarca del Segrià, elevan a 12.643 los fallecidos por COVID-19 en Cataluña desde el inicio de la pandemia. EFE

EXTREMADURA

Extremadura, con un decena de brotes activos por coronavirus, fue de las primeras comunidades autónomas en decretar el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos y privados, aunque eximirá de esa obligatoriedad a los trabajadores de la construcción y del campo, expuestos durante horas a altas temperaturas, aunque deberán mantener el metro y medio de distancia. Además, las residencias públicas de mayores prohibirán las visitas en caso de algún sospechoso de positivo y las privadas decidieron ya la semana pasada cerrar sus instalaciones a los familiares.

Extremadura ha confirmado este lunes 9 nuevos casos de COVID-19, de los que tres pertenecen al brote declarado en Peraleda de la Mata, otros tres se han confirmado en el área de Salud de Badajoz, y otros tres en el área de Don Benito-Villanueva. Así, y según los datos aportados este lunes por la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Extremadura, en la jornada se han detectado 90 casos sospechosos y de han descartado 75, y además, se han producido 6 altas nuevas.

Además, de acuerdo a estos datos conocidos este lunes, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registra 14 casos sospechosos y ha descartado 18, y ha notificados 3 casos positivos, los tres prequirúrgicos con seis contactos en total.

GALICIA

Desde este domingo el uso de la mascarilla en Galicia es obligatorio en todo momento a partir de los seis años, tanto en espacios abiertos como cerrados e independientemente de que se cumpla la distancia de seguridad. Entre otras circunstancias, obliga ese uso en playas, salvo el momento del baño o mientras se tome el sol, y en los locales de restauración y hostelería, excepto en el momento de comer o beber. En Galicia está prohibido el 'botellón' desde la pasada medianoche.

Por su aprte, os casos activos en el brote de COVID-19 de la comarca luguesa de A Mariña han descendido a 86 respecto al domingo después de registrarse 29 altas y tres nuevos positivos, según los datos facilitados este lunes por la Consellería de Sanidade.

LA RIOJA

Los sistemas de vigilancia epidemiológica han detectado este fin de semana un segundo brote de COVID-19 en La Rioja, tras el anunciado la semana pasada (también de tres personas, un paciente y dos sanitarios del Hospital San Pedro de Logroño), y que ya ha sido notificado al Ministerio de Sanidad. En concreto, como ha informado este lunes el Gobierno riojano, este brote está localizado en Logroño y afecta a tres jóvenes, que permanecen en aislamiento domiciliario. Uno de ellos ha presentado síntomas leves de la enfermedad y los otros dos se encuentran asintomáticos.

MADRID

La Comunidad de Madrid no ha decretado por el momento el uso obligatorio de mascarilla debido a su uso generalizado entre la población madrileña, aunque no lo descarta. Por el momento, considera "suficiente" el uso obligatorio de mascarillas en espacios públicos cerrados, como el transporte, donde no se puede garantizar la distancia de seguridad para prevenir los contagios.

Madrid se encuentra a la cola de la lista de brotes, con cuatro registrados, el último dado a conocer esta semana con cinco casos positivos por coronavirus que se originaron en una cena en un domicilio. Este lunes ha registrado 13 nuevos casos de contagiados por coronavirus en las últimas veinticuatro horas y ninguna persona fallecida en hospitales madrileños, según el informe que emite el Ejecutivo regional sobre la evolución de la COVID-19.

MURCIA

El Gobierno de Murcia, que ordenó el lunes pasado el uso obligatorio de la mascarilla, ha acordado limitar a 15 los asistentes a reuniones de todo tipo, tanto públicas como privadas. Asimismo, ha prohibido el ocio nocturno en el interior de los locales, y solo se permitirá en terrazas o zonas de exterior siempre que los clientes estén sentados y guardando las distancias de seguridad. Además, como medida preventiva, el Comité ha acordado cerrar los centros de día de Totana y Cieza, así como restringir las visitas de familiares en las residencias de Murcia, Totana y Cieza.

El brote relacionado con el vuelo procedente de Bolivia, cuyos casos positivos asciende ya a 105, de los que 40 están relacionados con la zona de ocio de las Atalayas.

NAVARRA

En Navarra, donde es obligatorio el uso de mascarillas independientemente de la distancia social, se ha registrado este domingo 51 nuevos casos de COVID-19, de los que 25 corresponden al llamado brote de Mendillorri, que ya suma un total de 94 casos. Así lo ha informado el director general de Salud del Gobierno foral, Carlos Artundo, este lunes en rueda de prensa, en la que ha precisado que "cuando hablamos del brote de Mendillorri no significa que todos los casos sean de Mendillorri, sino que hay afectados en varios barrios de la ciudad".

En este sentido, en la comunidad limitará el horario de cierre de los establecimientos de ocio nocturno y lo equiparará al del resto de bares y restaurantes (hasta las dos) y reducirá a diez el número máximo de personas en grupos durante la madrugada para evitar aglomeraciones al cerrar esos locales. Será este miércoles en la sesión de Gobierno cuando se regularán estas medidas, según ha avanzado en rueda de prensa la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha apuntado que entrarán en vigor una vez publicadas en el Boletín Oficial de Navarra.

PAÍS VASCO

En Euskadi el uso generalizado de mascarillas es obligatorio desde la medianoche del pasado miércoles, medida preventiva a la que se ha sumado la cancelación de las colonias municipales, el cierre de centros de día para mayores y la restricción de salidas y de visitas a ancianos en las residencias.

Con estas restricciones el Gobierno Vasco quiere frenar el aumento de contagios, relacionados en su mayoría con el ocio nocturno de personas jóvenes que han provocado distintos brotes principalmente en Gipuzkoa, el último detectado tras las fiestas de celebración del fin de la EBAU, antigua selectividad. Euskadi ha registrado en las últimas 24 horas 114 nuevos casos positivos detectados mediante pruebas PCR, de los que 63 corresponden a Gipuzkoa, 45 a Bizkaia y 6 a Álava.

COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunidad Valenciana, donde hay veinte brotes de coronavirus activos y se ha cuadruplicado la cifra de casos positivos en el tramo de edad entre los 20 y 40 años, se ha ampliado el uso obligatorio de la mascarilla y se ha suspendido el ocio nocturno en Gandía. La Conselleria de Sanidad Universal ha confirmado un total de 171 nuevos casos de coronavirus desde la actualización del viernes, un nuevo fallecido con COVID-19 y ha elevado a 77 las personas afectadas por el brote de Gandia (Valencia), siete más que las detectados el domingo.

Además, Sanidad ha contabilizado nueve casos nuevos de COVID-19 relacionados con el brote de Peñíscola (Castellón) en el que había implicadas personas de varias provincias. En total, hay 20 positivos relacionados con este foco. Por su parte, se ha clausurado un curso de verano, que se desarrollaba este verano en el Club Náutico de Santa Pola (Alicante), después de que uno de los menores que asistía haya dado positivo por coronavirus. Además, en esta misma localidad se realizarán pruebas a todas las personas que han podido estar en la Discoteca Oasis los días 9, 10 y 11 de este mes, para valorar la posibilidad de que aparezcan nuevos contagios.