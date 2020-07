"Si preguntas a los rivales a quién no se quieren enfrentar en Champions, el 99% te dirá que el Real Madrid"

Con la vuelta de la Champions en el horizonte, Antonio Romero, Manolete, Antón Meana, Santi Ovalle y Pedro Fullana han debatido en la Barra Libre de SER Deportivos.

Romero ha informado de que "a día de hoy nada me hace pensar que, si no cambia de una manera radical la situación, no se vaya a jugar en Manchester. Otra cosa es si todos los que estamos alrededor vamos a poder acceder o no al campo. En el club están convencidos de que el partido se va a jugar en Manchester". Y ha opinado: "Creo que lo más seguro es hacerlo todo en el mismo sitio, aunque entiendo la obcecación de los equipos a que la vuelta se dispute en Manchester".

Sin embargo, para Pedro Fullana es "el mismo riesgo en ir a Lisboa que en ir a Manchester". En esa misma línea, Santi Ovalle ha aportado: "El riesgo es prácticamente el mismo yendo a Oporto que a Barcelona siguiendo los cauces que siguen los futbolistas. Una eventual preferencia de Real Madrid o Nápoles de jugar en Portugal sería injustificada".

"Si preguntas contra qué rival no se quieren enfrentar en la Champions, creo que el 99% diría el Real Madrid. El Manchester City, recordad, ha sido segundo en la Premier", ha añadido Antonio Romero.

"¿El Madrid favorito? De chiste. Cada día tengo más claro que el fútbol español es el peor que hay en Europa", ha discrepado Manolete. El veterano periodista ha asegurado que "preferiría evitar al Barcelona que al Real Madrid porque tiene a Messi. Y hace un año ganamos 7-3 al Real Madrid".

