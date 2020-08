La Barra Libre de SER Deportivos ha debatido este lunes sobre la difícil situación en la que se encuentra el FC Barcelona. Mientras algunos de los tertulianos han señalado a lo alto de la cúpula blaugrana, otros como Antonio Romero no han dudado en destacar la responsabilidad de Leo Messi.

Jordi Martí ha criticado que el capitán blaugrana no saliese a hablar públicamente, que no diese la cara, después de la debacle contra el Bayern: "Hay que afeárselo, hay que estar en las duras y en las maduras. La situación merecía que saileran más futbolistas de peso a hablar y entre ellos Messi".

"A Messi siempre le queréis salvar la cara pase lo que pase. Quizá lo que cobra, los jugadores que dice que tienen que jugar, el 4-4-2 porque él quiere jugar arriba, eso también habrá que decirlo, o esas cosas no se dicen", ha destacado Miguel Martín Talavera.

Por su parte, Jordi Martí ha aseverado: "En 2015 Bartomeu ganó las elecciones. Desde entonces, ha sido rehén de un vestuario que es temible. Un presidente débil y sin liderazgo que, lejos de corregir la deriva, el declive de un equipo ganador en 2015, ha dado “sí” a todo. Y este “sí”, “sí”, “sí” ha llevado a esta situación".

Sin embargo, Antonio Romero ha discrepado: "Está muy bien que el pueblo apunte a Bartomeu, pero apuntar a Bartomeu en un 2-8…. El partido contra el Bayern es un partido de futbolistas y los que hacen el ridículo son los futbolistas".

"Del partido del otro día pongo absolutamente a todos en el mismo nivel, salvo los que salieron al final. Que te metan un 2-8 no es culpa del presidente. Sonrojante. Lo que no es de recibo es que un tío que cobra 100 (millones) brutos, que hipoteca con su sueldo y el de sus colegas el discrurrir deportivo del club, tenga tres meses en vilo al Barcelona y diga que no está contento. Económicamente tiene unas condiciones y sus colegas tienen unas condiciones que hacen inviable que el Barcelona pueda fichar a otros jugadores importantes", ha añadido Antonio Romero.

