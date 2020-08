La Casa Real confirma que Juan Carlos I está en Emiratos Árabes Unidos

El rey Juan Carlos I está en Emiratos Árabes, según ha confirmado la Casa Real. El rey emérito ya fue captado en una imagen el aeropuerto de Abu Dabi el pasado dia 3, el mismo día que se anunció su marcha de España.

"S. M. el Rey Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Árabes Unidos (EUA), donde permanece en la actualidad", señala el comunicado del Palacio de la Zarzuela.

Hasta este momento el silencio había sido total. La Casa del Rey ha guardado silencio durante 14 días sobre el destino del rey Juan Carlos una vez que comunicó por carta a Felipe VI su deseo de "trasladarse en estos momentos fuera de España" después de 58 años.

El coste de la nueva vida real

Oficialmente ya no tiene asignación de los Presupuestos Generales del Estado. El rey Juan Carlos no recibe desde el 15 de marzo el salario que a discreción fijó el rey Felipe VI para su padre. Casi 200.000 euros que cobraba de sueldo bruto anual. Sí llegó a percibir la cantidad que le correspondía de los dos meses y medio anteriores a la drástica decisión en la que también renunció a la herencia para no verse envuelto en los turbios negocios de su padre. Con la lupa de la justicia detrás del rey emérito, el coste de su nueva vida corre por su cuenta, pero su seguridad corre por cuenta del Estado.

El anuncio de la marcha

Juan Carlos I comunicó por carta al rey Felipe VI su "meditada decisión de trasladarse fuera de España". El rey emérito comunicó de esta manera que había decidido abandonar España y deja de vivir en la Zarzuela. Una decisión que coincide con las investigaciones abiertas por fiscales suizos y españoles sobre sus supuestos fondos en paraísos fiscales.

Sin medidas cautelares

Por otra parte, el Tribunal Supremo rechazó de plano imponer ningún tipo de medida cautelar a Juan Carlos I después de su anuncio de abandonar el país y establecer su residencia en el extranjero. Los jueces rechazan la petición de la asociación Òmnium Cultural recordando que el monarca no está imputado en ningún procedimiento y que, por tanto, no se le puede imponer ningún tipo de medida cautelar.

Ni Zarzuela, ni el Gobierno ni el abogado de don Juan Carlos habían desvelado hasta ahora su paradero. Fuentes de la Casa Real apuntaban que debía ser él quien decidiera cuándo lo comunicaba, mientras que el Ejecutivo, con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza, trasladaba también la responsabilidad de esa información a Zarzuela o al padre de Felipe VI.

Desde el 3 de agosto

Tras el comunicado del día 3, el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez Junco, emitió otro en el que informaba de que el anterior jefe del Estado le había dado instrucciones para que hiciera público que, pese a su decisión de trasladarse fuera de España, "permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna".

La Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el origen de 65 millones de euros ingresados en Suiza en la fundación Lucum, radicada en Panamá, para determinar si eran comisiones abonadas por Arabia Saudí a don Juan Carlos por la construcción del AVE a la Meca.

Una cantidad de dinero que fue transferida después a una cuenta en las Bahamas a nombre de la examiga del rey Corinna Larsen.

El lugar en el que permanece el rey se ha comunicado el mismo día en que los reyes protagonizan su última actividad oficial en Baleares, una visita a Ibiza tras la que regresarán a Palma para volver este martes, 18 de agosto, a Madrid.