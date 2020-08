Koeman: "Me gustaría ir al Barça, pero solo será definitivo cuando se haya puesto la firma"

El todavía seleccionador de Holanda Ronald Koeman ha admitido que está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del Barcelona, después de la destitución de Quique Setién.

"Sí, me gustaría, pero solo será definitivo cuando se haya puesto la firma. Hasta entonces no puedo decir nada al respecto. Incluso aunque quisiera", ha asegurado en Zeist, sede de la selección holandesa, donde todavía se encuentra, tal y como ha informado el Diario AS.

Koeman, que tiene 57 años, jugó en el Barcelona de 1989 a 1995. Es recordado con especial cariño por la afición blaugrana por su decisivo gol de falta que dio al Barça la primera Copa de Europa de su historia.

Lleva dirigiendo banquillos desde la 99/2000 cuando llegó al Vitesse holandés, precisamente del Barcelona, donde había ejercido de segundo entrenador. Desde entonces ha pasado por Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton y la selección holandesa, que dejará por volver a donde comenzó todo: el banquillo culé.

