Los diferentes símbolos que te puedes encontrar en un táper: ¿qué significa cada uno de ellos?

Es bastante probable que tengas mil y un tápers en tu casa. Puede que no los uses en tu día a día, que incluso no recuerdes haber comprado uno, pero seguro que tienes un cajón en la cocina dedicado a varios de estos recipientes que te ayudan a conservar cada alimento. Pero, ¿sabías que no todos los tápers son aptos para la comida? A pesar de que dispongan su correspondiente cierre hermético, no todos valen.

A día de hoy tenemos tápers de todo tipo. De plástico, de cristal, alargados, rectangulares, hondos, planos. Sin embargo, no todos tienen la capacidad para conservar comida. Para salir de dudas, y saber si el que tienes en casa es apto para este fin, te recomendamos que le des la vuelta y prestes atención a los distintos símbolos de los que dispone. Una serie de símbolos, en los que tal vez nunca hayamos reparado, que nos ofrecen información fundamental sobre el recipiente.

Los diferentes símbolos que puedes encontrar en tu táper: ¿qué significa cada uno de ellos?

Para descubrir si un táper es apto para la comida, tendremos que verificar que dispone de un símbolo en el que aparece un vaso y un tenedor. En caso de que disponga de él, podrás conservar todo tipo de comida sin problema. Si no cuenta con este distintivo, será mejor que pruebes con otro para garantizar su conservación y evitar cualquier problema.

Pero este no es el único símbolo que podrás encontrar en tu táper. Para saber si el táper es apto para el lavavajillas, dale la vuelta al recipiente y verifica si dispone de símbolos protagonizados por un plato con varias gotas sobre el mismo. Si por el contrario quieres saber si es apto para el frigorífico, procura que disponga de un símbolo en el que aparezca un copo de nieve. Por último, para comprobar si es apto para el microondas, verifica si dispone de un logo en el que se distingue un táper con varias ondas sobre él.

Los distintos símbolos que puedes encontrar en tu táper. / OCU

Los recipientes que no puedes meter en el microondas

En lo que respecta a los recipientes que no puedes meter en el microondas bajo ningún concepto, desde Balay desaconsejan introducir cualquier tipo de metal. Desde el papel de aluminio o las tapaderas hasta recipientes de acero inoxidable o las vajillas decoradas con pinturas metálicas. Tampoco los recipientes herméticamente cerrados e incluso los alimentos con cáscara o piel dura para evitar que revienten.

Tampoco aquellos recipientes de plástico que no especifiquen que es apto para microondas, ya que se derriten y liberan sustancias tóxicas perjudiciales para la salud. Algo que también sucede con otros materiales como las bandejas de poliestireno expandido o los palillos, que pueden acabar quemándose por completo en caso de meterlos en el microondas.

Si no sabes si un recipiente es adecuado para el microondas o no, introdúcelo vacío durante medio minuto a potencia máxima y comprueba la temperatura de vez en cuando. Si se calienta o genera chispas, es que no es adecuado para el microondas.