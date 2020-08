¿Qué son las manchas rojas que aparecen en la yema de algunos huevos?

Es bastante probable que a lo largo de tu vida hayas encontrado todo tipo de anomalías al abrir un huevo. Desde grietas o agujeros en la cáscara hasta pequeñas nubes blancas en la clara o incluso un huevo dentro de otro huevo. También cáscaras sucias, otras ásperas al tacto e incluso huevos con dos o más yemas. ¿Alguna vez has descubierto manchas de color rojizo en la yema de un huevo nada más abrirlo?

Si eres de los que se ha encontrado con estas manchitas en alguna ocasión, y no sabías a lo que te estabas enfrentando, que sepas que no hay de qué preocuparse. Según explica el doctor en ciencia y tecnología de los alimentos Miguel Ángel Lurueña Martínez a través de su cuenta de Twitter, estas motas de color rojizo son conocidas como "manchas de sangre" y no suponen ningún tipo de riesgo para la salud.

¿Por qué se producen las manchas rojas?

El divulgador científico explica que estas motas se producen como consecuencia de la descamación del tejido del oviducto, por la presencia de partículas de calcio o por oxidación de pequeñas gotas de sangre. A pesar de que cada vez es menos probable que te encuentres un huevo con este tipo de defectos gracias a los avances en la selección de huevos, todavía es posible dar con uno de ellos. ¿Qué hay que hacer en caso de detectar estas manchitas?

Según recoge la Food and Drugs Administration (FDA) en un documento, las motas de sangre no afectan a la calidad del producto. Por lo tanto, y a pesar de que nos hayamos encontrado con este tipo de manchitas en alguna ocasión, podremos consumir el huevo en cuestión sin ningún problema puesto que no suponen ningún problema para nuestra salud. Tan solo son manchas provocadas por la rotura de un capilar sanguíneo, por lo que no implica peligro alguna para el consumo humano.

Cómo saber si un huevo está caducado

A día de hoy hay bastantes formas de saber si un huevo está caducado o no. Antes de nada, corrobora que el huevo no está roto a la hora de comprarlo en tu establecimiento habitual y ten siempre en cuenta la fecha de caducidad. Es bastante recomendable no consumir huevos previamente rotos puesto que podrían haber incubado bacterias mediante las que podrías enfermar.

Una vez hecho esto, y después de que los huevos hayan llegado sanos y salvos a casa, ha llegado la hora de someterlos a un truco infalible: sumergirlos en un vaso de agua. Un truco rápido y sencillo que te ayudará a determinar, en cuestión de segundos, si te puedes comer ese huevo que tienes entre las manos o no. En caso de que se hunda, y que este acabe en el fondo del mismo en posición horizontal, el huevo estará en perfecto estado y puede consumirse. Si por el contrario flota en la parte superior en posición vertical, te recomendamos que lo tires a la basura.