"Por favor, otra vez encerrados no": la canción de Karina en favor de las mascarillas y la distancia social

A sus 73 años, la cantante Karina se ha convertido en una auténtica sensación de Instagram. Desde que se abriera el perfil el pasado mes de septiembre, la artista conocida por temas como El Baúl de los recuerdos ha ido ganando presencia en la red social hasta superar los 12.000 seguidores gracias a fotografías y vídeos en los que narra su día a día. Desde vídeos en los que aprovecha para felicitar el Día del Carmen a sus seguidoras hasta otros en los que muestra su apoyo a Beirut, donde una explosión devastó gran parte de la ciudad.

En sus últimos vídeos, la artista ha aprovechado su presencia en redes sociales para pedir a la sociedad que continúe llevando mascarilla y que respete la distancia de seguridad puesto que le preocupan los rebrotes: "Hay que cuidar a los mayores. Hay que llevar mascarilla y hay que guardar la distancia de seguridad, por favor. Hay que hacerlo, no hay más remedio, no quiero volver a estar encerrada. Que lo que queda de verano lo disfrutéis, pero siempre con sensatez".

"Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás"

Apenas unos días más tarde, y tras el apoyo recibido en la red social, la cantante ha improvisado una canción en favor del uso de mascarillas y el distanciamiento social. Después de saludar a sus seguidores y seguidoras, la artista explica frente a la cámara que empieza el día cantando una canción completamente improvisada, tal y como revela a través de una serie de hashtags entre los que también podemos encontrar otros como mascarilla, COVID-19 o mayores, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram #cancionesimprovisadas #mascarilla #covid_19 #acuidarse #mayores Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial) el 16 Ago, 2020 a las 5:32 PDT

A continuación, la artista comienza a cantar un tema que ha conquistado las redes sociales: "Quiero vivir, quiero ser como el río que va y no vuelve jamás. Quisiera ser mar, tal vez una flor. Quisiera saber qué siente un grano de arena. Las mascarillas, ponte las mascarillas y guarda la distancia, nos van a encerrar. No, no, no, quiero, que no. Por favor, otra vez encerrados no".

Tras los pasos de Los Morancos

De esta manera, Karina se convierte en la última artista que canta en favor del uso de mascarillas y de la distancia de seguridad. Una lista en la que también podemos encontrar a Los Morancos, quien sorprendían hace varios meses con una canción sobre la nueva normalidad: "Sin la mascarilla, hay COVID pa ti, COVID pa mi". En primer lugar, Omaíta explica que, sin mascarilla, la posibilidad de que el virus se propague por España es muy grande: "Sin la mascarilla, hay COVID pa ti, COVID pa mi". Por esa misma razón, nos recomiendan que no nos la quitemos bajo ningún concepto.

Pero Antonia asegura que no puede aguantar con ella: "Yo con la mascarilla te juro que no puedo aguantar. Si me tiro un flatito, el gazpachito no se va". Pero no solo eso. El personaje también explica que las gomas de la mascarilla le aprietan demasiado y que, si esto de llevar mascarilla va para largo, se nos van a acabar despegando las orejas. Por esa misma razón, Antonia se pregunta qué es lo que pasaría si se quitara la mascarilla.

Es entonces cuando Omaíta le recomienda, a pesar de que reconoce lo incómodo que puede llegar a ser llevar mascarilla todo el día, que se adapte a la nueva normalidad. Sin embargo, Antonia explica que no puede adaptarse a la nueva normalidad porque hace demasiado calor y porque se le empañan constantemente las gafas: "Me pongo gafas y no sirven para nada porque se empiezan a empañar. Y ahora en verano ya verás, hasta pollitos voy a criar".