De la 'regla de las 3 M' a las de las '3 C': consejos para prevenir contagios de COVID-19

Hace apenas unos días, y ante el cada vez mayor número de rebrotes de COVID-19 en todo el país, el Ministerio de Sanidad instaba a la sociedad española a seguir las medidas de higiene pertinentes para evitar que el número de contagios siga creciendo de forma descontrolada. Y es que durante este fin de semana, sin ir más lejos, se han registrado 23.572 nuevos casos de coronavirus en España. Una cifra preocupante que hace todavía más necesaria que sigamos las indicaciones sanitarias para evitar la propagación del virus.

Para ello, el Gobierno recomendaba seguir la 'regla de las 3 M' a rajatabla. Una regla muy sencilla, tal y como demostraba a través de un vídeo compartido en redes sociales, que consiste en lavarse las manos antes de tocar a terceras personas, utilizar siempre mascarilla y mantener 1,5 metros de distancia en la medida de lo posible. De esta manera, y a pesar de que haya una persona que haya podido contraer el virus pero todavía no lo sepa, será más complicado que nos contagie.

Sigue la 'regla de las 3 M' a la de las '3 C'

Pero esta no es la única regla que nos ayudará a hacer frente a la enfermedad. Según ha explicado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Génova, también debemos seguir otras reglas como la de las '3 C'. Una regla, tan sencilla como la anterior, que consiste en evitar espacios cerrados que no tengan una ventilación idónea, no acudir a lugares concurridos y evitar contactos cercanos.

Por esa misma razón, el director general insta a la sociedad a evitar cualquier tipo de evento deportivo, discotecas o lugares de culto. Y es que, tal y como explica Tedros Adhanom Ghebreyesus, este tipo de medidas pueden ser clave para evitar un nuevo confinamiento en nuestros hogares: "Las peticiones generalizadas de quedarse en casa pueden evitarse si los países llevan a cabo intervenciones temporales y geográficamente específicas".

El riesgo de infección de COVID-19 en distintos escenarios: esto es lo que no debes hacer bajo ningún concepto

Al hilo de las declaraciones del director general de la OMS, la Universidad de Oxford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicaban un gráfico en el que se muestra una escala de probabilidad de contagio de la COVID-19 en base a diferentes factores. Desde el uso o no de mascarillas hasta el espacio físico de una reunión, si uno está hablando o incluso gritando y el grado de distanciamiento entre una persona y otras.

Esta es la tabla que nos muestra el riesgo de contagio en distintos escenarios. / British Medical Journal

Entre otras cosas, este estudio nos demuestra que el riesgo de contagio aumenta a medida que la sala a la que acudimos está más concurrida y tiene menos ventilación. También que no es lo mismo permanecer en silencio en una sala que gritar, lo que propaga la enfermedad de una forma mucho más rápida de lo convencional. Por esa misma razón, y para evitar la propagación del virus, evita espacios cerrados que no estén bien ventilados, no acudas a lugares demasiados concurridos como un campo de fútbol y, sobre todo, mantén la distancia con terceros.