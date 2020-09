Sifan Hassan, de 27 años campeona mundial de 1.500 y 10.000 metros, estableció un nuevo récord de la hora, tras recorrer este viernes un total de 18.930 metros en la reunión la Diamond League que se está celebrando en Bruselas.

Hassan superó en 413 metros la anterior plusmarca universal, que estaba en posesión de la etíope Dire Tune con un registro de 18.517 metros desde el 12 de junio de 2008.

"Estoy muy feliz. Cuando comencé, no me sentía bien", dijo Hassan. "Pero después encontré cada minuto muy fácil. Fue una carrera muy fuerte y estoy muy contenta con lo que he conseguido. Nunca pensé que iba a correr de esta manera", añadió la atleta de origen etíope.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.