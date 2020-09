El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el octavo del certamen, que se disputa en el circuito de Monza, donde el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá tercero, al lado del mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

Hamilton, séxtuple campeón del mundo, elevó a 94 su propio récord histórico de 'poles' en Fórmula Uno, al cubrir los 5.793 metros del legendario circuito lombardo en un minuto, 18 segundos y 887 milésimas, 69 menos que su compañero finés Valtteri Bottas. Además, Lewis Hamilton consigue el récord de vuelta rápida en Monza durante una clasificación, con una tiempo de 1'18.887, superando así a Kimi Raikkonen, quien lo tenía desde 2018 con una marca de 1’19.119. Sainz, a ocho décimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, al lado de 'Checo' Pérez, que se quedó a 833 milésimas del inglés y arrancará cuarto en Monza.

El madrileño, que había marcado el tercer tiempo tanto en la primera ronda (Q1) como en la segunda (Q2) confirmó su sensacional actuación en el definitivo acto reservado a los mejores diez, en el que volvió a marcar el tercer trono. "Me he sentido muy fuerte durante toda la clasificación. Además, hemos gestionado muy bien los neumáticos y teníamos ritmo para entrar entre los cinco primeros. Cometí un error en la última vuelta y casi me cuesta el registro final, pero todo terminó saliendo bien. ¡¡No me lo creo!! Mañana intentaremos mantenernos delante", con estas palabras, Carlos Sainz mostraba su felicidad ante lo conseguido hoy. El mexicano hizo lo propio un puesto por detrás: cuarto en las dos primeras rondas, mantuvo esa posición en el último intento del día.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá quinto, desde la tercera fila, al lado del inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren. El australiano Daniel Ricciardo (Renault), séptimo, lo hará desde la cuarta, al lado del canadiense Lance Stroll, el compañero de 'Checo'. El tailandés Alex Albon (Red Bull), que acabó noveno la calificación, y el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) lo harán desde la quinta. Los Ferrari quedaron eliminados antes de tiempo. El alemán Sebastian Vettel cayó en la primera ronda (Q1) y saldrá decimoséptimo; su compañero Charles Leclerc quedó eliminado en la segunda (Q2) y arrancará decimotercero.

