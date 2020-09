Sánchez pide unos Presupuestos "con el mayor apoyo sin exclusiones" y carga contra Casado por su "bloqueo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes en el Senado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado "con el mayor apoyo posible, sin exclusiones" y, en concreto, ha reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que abandone su "bloqueo político" y deje de "poner en riesgo la estabilidad y el correcto funcionamiento" de las instituciones del Estado, al negarse a negociar la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Así lo ha puesto de manifiesto durante la comparecencia que ha ofrecido en el Senado para dar cuenta de las líneas generales del Gobierno, en la que se ha centrado en reivindicar "unidad, instituciones robustas y un nuevo clima político" para poder hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. De este modo, el presidente ha dirigido a las formaciones políticas que se consideran "constitucionalistas" para pedirles unidad en torno a la aprobación de los Presupuestos, ya que, ha enfatizado, sin ellos no es posible "absorber" los 140 mil millones de euros que la Unión Europea ha destinado a España para hacer frente a la crisis del COVID.

Después de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, haya vuelto a defender este martes en una entrevista en el 'Hoy por hoy' de la Cadena SER la necesidad de excluir a Ciudadanos de la negociación de los Presupuestos, y centrarse en recabar los apoyos de las fuerzas que permitieron la investidura de Sánchez, el jefe del Ejecutivo ha apostado por lograr "un acuerdo parlamentario lo más amplio posible". "Yo entiendo a quienes dicen: yo soy de esta ideología y no quiero pactar unos Presupuestos que vayan en contra de mis principios más elementales. Lo entiendo, porque evidentemente nosotros también tenemos nuestras convicciones y creencias ideológicas, pero también creo que tenemos que trascender esa dialéctica clásica, en un momento tan inédito para arrimar el hombro y juntar esfuerzos", ha defendido.

Presupuestos progresistas y de país

Así, ha defendido la necesidad de hacer unos Presupuestos "que no vayan en contra de los principios esenciales de nadie" pero, eso sí, que permitan dejar de gobernar con las cuentas públicas que aprobó el Gobierno del PP antes de la moción de censura de 2018, porque esos son "dañinos", al estar diseñados para otra situación completamente distinta. "¿Qué presupuestos y con qué apoyos?", se ha preguntado Sánchez desde la tribuna de la Cámara Alta, para acto seguido contestar: "Unos presupuestos progresistas y de país, y con el mayor apoyo posible sin exclusiones". Sánchez ha defendido que "cuanto mayor" sea la base parlamentaria, más "rápida y poderosa" será la recuperación económica del país.

Sin citar en este punto a ninguna formación en concreto, Sánchez ha lamentado que algún partido se "autoexcluya" de la negociación y ha apelado a que "por lo menos una mayoría sí piense en el país". "Hay que romper el bloqueo", ha insistido en alusión también a la renovación de los órganos institucionales, "porque no es un bloqueo al Gobierno sino a nuestro país, y es inaceptable".

Compotamiento "ni leal ni democrático" de Casado

Posteriormente sí se ha dirigido directamente al PP y, en concreto, a Casado, para denunciar que su comportamiento no está siendo, a su juicio, "ni leal ni democrático", porque está demostrando que "no creen en el resultado electoral del año pasado", en alusión a su veto a Unidas Podemos. Según Sánchez, "las reglas del juego se pueden cambiar pero no se puede no aceptar esas reglas cuando no nos favorecen". "No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, ni de quita y pon", ha avisado. "La Constitución se respeta en su integridad, en su letra, en su espíritu, en todos y cada uno de los artículos", ha proseguido.

"España puede, y puede si queremos la mayoría. A esa mayoría apelo en esta cámara de representación territorial", ha defendido Sánchez, quien durante su intervención también ha apelado en numerosas ocasiones a la unidad también entre todas las instituciones y administraciones de todos los niveles. "O trabajamos todos juntos, o no lograremos con toda nuestra potencialidad responder al desafío que tenemos por delante", ha advertido.