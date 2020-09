¿Te gustaría pasar una noche en la mítica mansión de 'El Príncipe de Bel-Air'? Estos son los requisitos

"Estaba en Bel Air y la cosa cambiaba, mi trono me esperaba, el príncipe llegaba...¡Ah!". Will Smith quiere que sientas lo mismo que sintió él cuando llegó por primera vez a la mansión de sus tíos en El príncipe de Bel Air. Por esa misma razón, y en conmemoración a la tres décadas desde que se estrenó la serie, el actor ha llegado a un acuerdo con Airbnb para que puedas vivir una experiencia similar durante el próximo mes de octubre.

Durante estos últimos años, la plataforma de reserva de alojamientos ha ofrecido a sus usuarios y usuarias la oportunidad de vivir experiencias únicas en rincones de lo más variopintos. Desde la Gran Muralla de China o el Museo Louvre de París hasta el castillo del conde Drácula, entre otros. En esta ocasión, los responsables de la plataforma nos invitan a vivir durante un día como el auténtico príncipe de Bel Air, tal y como ha explicado Will Smith en su cuenta de Instagram: "¿Creéis que debemos alquilar la casa de El Príncipe de Bel Air? Lo estamos haciendo realidad gracias a Airbnb".

"La colección de zapatillas está prohibida, ¿de acuerdo?"

De esta manera, los seguidores y seguidoras de la serie podrán adentrarse en la mítica mansión de los Banks y sentirse como el príncipe de Bel Air durante un día. Y es que, tal y como explica el actor en la página de Airbnb, las personas que decidan alquilar la mansión podrán dormir en la misma cama en la que se hospedaba su personaje: "Te entrego las llaves para que tengas mi ala de la mansión para ti solo. Pero, recuerda, la colección de zapatillas está prohibida, ¿de acuerdo?".

Después de explicarnos que nos entrega las llaves de su casa, Will Smith nos explica que la estancia en la mansión incluye la opción de echarse siestas en la habitación en la que él dormía durante la serie. También de utilizar el baño completo, la piscina, el salón y el comedor. Entre otras cosas, aquellas personas que decidan alquilar la mansión podrán jugar al baloncesto sin salir del dormitorio, escuchar música del DJ Jazzy Jeff o vestirse con uno de los típicos looks de Will Smith.

Estos son los requisitos

Según ha dado a conocer Will Smith en Airbnb, pasar una noche en la mansión de El Príncipe de Bel Air tiene un coste de 30 dólares (unos 25 euros). Sin embargo, no todos pueden optar a ella. Los responsables de esta oferta han explicado que tan solo estará disponible durante cinco fechas al año para aquellas personas que ya residan en Los Ángeles.

En la oferta en cuestión, Will Smith explica que tan solo se podrá visitar la mansión los días 2, 5, 8, 11 y 14 de octubre. Todo ello como consecuencia de la COVID-19 y las restricciones sanitarias para evitar posibles rebrotes de la enfermedad. Por lo tanto, y si quieres sentirte como El príncipe de Bel Air por un día, tan solo tienes que acudir a la página de Airbnb y completar las indicaciones.