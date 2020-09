Pablo Iglesias estalla en el Senado: "El nivel de desfachatez de sus señorías tiene pocos precedentes"

"El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentaria tiene pocos precedentes". Esta ha sido la respuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, a la reacción de los senadores del PP ante una de sus declaraciones durante el pleno en el Senado.

En concreto, el revuelo en el hemiciclo se ha producido cuando Iglesias ha asegurado que su familia no tiene "ningún problema económico", pese a no tener reconocido el derecho de familia numerosa para ambos progenitores al no estar casados. El vicepresidente segundo trataba, con esto, de explicar la necesidad de la futura ley de diversidad familiar que defenderá distintos tipos de familia.

Ante la interrupción de su discurso, Iglesias ha indicado que entiende que el tema "no les interese" a los senadores del PP -bancada de la que han procedido las risas-, pero que "al menos podrían guardar un mínimo las formas de cortesía parlamentaria".