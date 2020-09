"Me parece bochornoso lo que hizo en el Real Madrid y encima, lo vuelve a repetir este año"

Los mejores analistas deportivos detallan todo lo que ha pasado en la última jornada de LaLiga. Escucha ya y lee lo más destacado del fútbol español en la tertulia más caliente de la radio, la ‘Barra Libre’ de SER Deportivos:

João Félix y el Atlético de Madrid

Manuel Esteban ‘Manolete’: “Del Atlético de Madrid y el partido ante el Granada me quedo con una conclusión y un nombre: João Félix. Si Simeone sigue con esa mentalidad, este Atleti tiene que jugar a meter un gol más que el rival”.

Miguel Ángel Martín Talavera: “El Atlético tiene la obligación y determinación de pelear por todos los títulos. Si un chaval de 19 años como João Félix cambia su país, su forma de jugar, compañeros y se pretende que sea la estrella en todos los partidos, estamos equivocados. Diego Costa, por ejemplo, se tuvo que ir al Rayo Vallecano un año cedido”.

Jordi Martí: “El objetivo del Atlético de Madrid este año es celebrar los goles de Luis Suárez”.

Antonio Romero: “Un año después de llegar al Atlético de Madrid, cuando era evidente que João Félix estaba mejor que otros jugadores, Simeone le sacó pocos minutos al campo”.

Antón Meana: “No sé cómo se puede defender todo a Simeone, cuando el año pasado echó a perder la temporada de João Félix”.

Zidane y sus decisiones en el Madrid

Antonio Romero: “El Madrid no se permite un año de transición. A mí Zidane me parece el mejor entrenador posible para el Real Madrid. Dicho esto, si tengo que criticarlo, como el otro día en San Sebastián que se equivocó con los cambios, pues lo digo. Pero es el mejor entrenador posible, con sus errores”.

“Roberto Martínez dijo que Hazard necesitaba 60 entrenamientos para estar al mejor nivel. A mí me parece bochornoso lo que hizo el año pasado: te firma el entrenador como jugador estrella, bandera, referencia y vienes con un flotador indigno y tardas un mes y medio en ponerte en forma. A partir de ahí se rompe el tobillo, tiene una reaparición complicada y este año vuelve a repetir los mismos errores”.

El VAR del Betis-Real Madrid

Miguel Ángel Martín Talavera: “Los árbitros ya no son árbitros. Las jugadas del Villamarín eran de árbitros de campo. Estos están teletrabajando. Es una vergüenza y un bochorno”.

Antonio Romero: “Iturralde González este fin de semana dijo que el VAR acertó. A mí me parece que el árbitro estuvo lamentable, perjudicó al Betis. Lo que no vale es decir que antes que no había VAR ganaba el Madrid por eso y ahora que hay también gana el Madrid por el VAR”.

Antón Meana: “Talavera y yo hubiéramos cogido la llave del VAR hace tiempo y la hubiéramos tirado. Perjudica al fútbol”.

Más información

Descubre las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Conoce el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.