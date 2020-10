Simón: "Estoy casi seguro de que el próximo verano no tendrá nada que ver con lo que estamos viviendo ahora"

"Estoy casi seguro de que antes del próximo verano [la situación] no tendrá nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, con lo que hemos vivido en la primavera pasada". Con esta frase, Fernando Simón mostró su optimismo en cuanto a la evolución de la pandemia de coronavirus en 'Planeta Calleja'.

Durante la noche de este viernes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias protagonizó numerosos momentos destacados en el programa de Cuatro presentado por Jesús Calleja. Tras practicar escalada con los hermanos Pou en la Serra de Tramuntana, en Mallorca, lo que el epidemiólogo, aficionado a este deporte, comparó con "echar una pachanga con Messi", Calleja le preguntó si podría "volver a ocurrir lo de abril".

"Aunque puede pasar, es algo menos probable que el impacto sea tan grande como en abril", indicó Simón, basándose en las mayores cifras de inmunidad existentes en la actualidad. También señaló que "es difícil que vuelva a haber un confinamiento general", pese a que "no se puede descartar nada".

Llegada de las primeras vacunas

El epidemiólogo apuntó a diciembre como el mes en el que se empezará a vacunar a los grupos más vulnerables en Europa. "No tendría sentido vacunar a gente que la necesita menos", aseguró. No obstante, "habrá vacunas suficientes para todos" y, a su juicio, a mitad del año que viene "quizás tengamos un porcentaje de población vacunada muy alto".

Preguntado sobre las teorías conspiratorias alrededor de la COVID-19, Simón mencionó que "son muy divertidas para tomar una cerveza con tus amigos y reírte, pero no para trasladarlas a tu vida, no para hacer de ellas tu creencia". "La gente puede tomar sus propias decisiones, pero me gustaría que lo hicieran con los datos y la verdad en la mano, y no con habladurías y supersticiones", reclamó.

Carencias en el sector sanitario

La pandemia de coronavirus ha puesto en evidencia las carencias del sistema. Simón aseguró que hemos aprendido "en todos los sectores", en particular, en el sector sanitario. Según el epidemiólogo, es necesario "potenciar mucho la salud pública en España".

Asimismo, pidió un aumento en el tamaño de los equipos "para poder responder a las situaciones de riesgo que se plantean y, sobre todo, para tener mecanismos de prevención y promoción de la salud suficientes para que cuando venga algo el impacto sea siempre menor". "Ahora lo que tenemos que hacer es conseguir implementarlo de forma estable", sentenció.