La periodista Mercedes Milá ha elogiado a Fernando Simón por su labor durante los últimos meses para hacer frente a la crisis de la COVID-19. También a políticos como Pedro Sánchez, Carmen Calvo o Pablo Iglesias, puesto que cree que son algunos de los que están "intentando" sacar adelante al país en estos momentos tan complicados. Todo ello durante una entrevista en el programa Liarla Pardo, en la que ha hecho un repaso a una situación que, tal y como ha reconocido frente a la periodista Cristina Pardo, la tiene "hasta más arriba de las cejas".

Después de reconocer que hay varios políticos con responsabilidad importante que no están haciendo las cosas que los españoles creen que deberían hacer, la periodista ha elogiado a Pedro Sánchez porque considera que está haciendo bien su trabajo "con todos los matices que se puedan poner". Mercedes Milá ha destacado que el presidente del Gobierno está siendo capaz de mantener el tipo en una situación "muy desquiciante".

"Es un lujo para España"

También ha destacado la labor del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, por su tranquilidad durante estos meses tan complicados: "Es una persona con una carrera de muchos años con una larga experiencia tanto aquí como fuera de España. Un hombre honesto, sin cuento, con tranquilidad, que ha asistido a espectáculos lamentables en esas reuniones en las que se tomaban las decisiones para que nosotros estuviéramos mejor".

Por todo ello, la periodista ha asegurado que le parece un lujo para España: "Yo creo que Simón es un lujo, un lujo auténtico". Por último, Mercedes Milá ha querido destacar el trabajo de Pablo Iglesias puesto que, a pesar no que no tenía demasiadas esperanzas puestas en que pudiera lograrlo, está echando el resto: "A Pablo Iglesias yo no le tenía especial fe en que pudiera lograrlo, quizás por las cosas que había dicho y con las que se había comprometido tantas veces, pero me da la sensación de que se han percatado de la seriedad que significa un gobierno de coalición, que sea el primero en la historia de España y están echando el resto".

"Es muy de agradecer"

Después de elogiar el trabajo llevado a cabo por el líder de Unidas Podemos durante estos últimos meses, la periodista ha explicado que a veces pierde un poco el equilibrio como consecuencia de los ataques que recibe en su día a día: "Tiene en frente a mucha gente con ganas de insultarle, de darle en las espinillas y de hacerle el máximo daño posible que a veces, claro, supongo que se le debe de ir un poco el equilibrio".

A pesar de ello, Mercedes Milá ha querido elogiar su labor en el Gobierno durante estos últimos meses: "Pero a mí me parece que todo lo que se está consiguiendo en el terreno social en un momento tan delicado como el que vivimos es muy de agradecer y en parte muy importante es una decisión de este hombre y del presidente del Gobierno".