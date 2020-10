Las tres notificaciones que nunca recibirás de la DGT: si tienes alguna una de ellas, cuidado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, sobre la proliferación de varias estafas que utilizan el nombre del organismo con el objetivo de hacerse con los datos tanto personales como bancarios de terceras personas. Nuevos casos de phishing, como otros tantos sobre los que ha alertado anteriormente, mediante los que los ciberdelincuentes nos advierten de varias multas que no han sido pagadas.

No obstante, son estafas muy fáciles de detectar. Según recuerda la DGT, el organismo nunca envía este tipo de notificaciones. Las sanciones de cualquier conductor o conductora se comunican únicamente por correo postal y Dirección Electrónica Vial. Por esa misma razón, y si recibes un correo electrónico de estas características, no te fíes del mismo para evitar ser víctima de un fraude: "No piques y elimínalo cuanto antes".

Así son las notificaciones: si has recibido cualquiera de ellas, elimínala

En el primero caso, los estafadores se hacen pasar por la DGT con el logotivo oficial del organismo y el del Gobierno de España para advertirte sobre una multa no pagada: "Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o a su vehículo". Para poder acceder a la notificación, los responsables del ataque te enviarán a una sede electrónica desde la que te intentarán colar un software malicioso. Por esa misma razón, y si has recibido algo semejante, elimínalo cuanto antes.

🛑La #DGT no envía este tipo de notificaciones. Las sanciones se comunican solo por correo postal y Dirección Electrónica Vial. Si recibes un correo como estos o similar, no piques, elimínalo directamente🗑️.

#phising #fake #falso pic.twitter.com/JrNcjKrbpW — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 7, 2020

En el segundo, menos profesional que el anterior, te advierten sobre una notificación de multa electrónica relacionada con tu vehículo. En esta ocasión no se distingue ningún logo de la DGT ni del ministerio. Sin embargo, el objetivo es el mismo: instalar malware en el ordenador para hacerse con el control del mismo. De esta manera podrán hacerse con tus datos personales, con tus datos bancarios e incluso con otro tipo de datos sensibles.

"Paga tu multa": la DGT nunca te dirá este tipo de cosas

El tercer y último caso, la DGT nos muestra una notificación que, a pesar de que dispone del logo de la Dirección General de Tráfico, es bastante sencilla de identificar como estafa. El organismo nunca te dirá que pagues la multa de la forma en la que lo hace esta notificación: "Paga tu multa. Para mayor información sobre la multa, descargue la solicitud en detalle". Por lo tanto, y si has recibido algo así, desconfía.

En caso de que te hayan puesto una multa de tráfico, la Dirección General de Tráfico te lo comunicará a través de correo postal y la Dirección Electrónica Vial. Si alguien se ha puesto en contacto contigo a través del correo electrónico desconfía porque no será más que un grupo de estafadores que quiere hacerse con tus datos personales y bancarios.