El estado de alarma entra en vigor en Madrid: el BOE publica las restricciones anunciadas por el Gobierno

Las medidas de restricción anunciadas este viernes por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha decretado el estado de alarma en Madrid ya están en vigor al ser publicadas por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El documento, firmado por Carmen Calvo, explica que "la duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de quince días naturales" y que "el incumplimiento del contenido del presente real decreto o de las órdenes de las autoridades será sancionado con arreglo a las leyes".

Estas medidas, avaladas por otra forma jurídica, y a las que están sujetos Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz (la lista del BOE no incluye a Alcalá de Henares entre los municipios con restricciones) son las siguientes:

- Se restringe la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos "adecuadamente justificados" que se produzcan por determinados motivos, como asistir al centro de salud, al puesto de trabajo, a centros escolares y universidades, volver a la residencia habitual, asistencia de mayores, menores y dependientes, desplazamientos a bancos, juzgados u otros organismos públicos.

También para renovaciones de permisos y documentación oficial, trámites administrativos inaplazables, exámenes o pruebas oficiales también "inaplazables", por causa de fuerza mayor, entre otros.

- Se limita a seis personas las reuniones de cualquier actividad o eventos de carácter familiar o social, tanto en la vía pública como en espacios públicos y privados, salvo "que se trate de convivientes y excepto en el caso de actividades laborales e institucionales o en el de actividades en que se establezcan límites o medidas específicas".

- El aforo en los lugares de culto será de un tercio, con una distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.

- El aforo en los velatorios será de quince personas en espacios al aire libre o diez en espacios cerrados, sean o no convivientes, mientras que podrán participar en la comitiva fúnebre del entierro o cremación de la persona fallecida un máximo de quince personas.

- Se reduce al 50 % el aforo en los locales comerciales y servicios abiertos al público, que cerrarán no más tarde de las 22:00 horas, salvo las excepciones que se prevean.

- En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración y de juegos y apuestas, el aforo permitido no podrá superar el 50% en espacios interiores y del 60% en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido.

Además, las mesas deberán guardar una distancia de, al menos, 1,5 metros respecto a las sillas asignadas y a las demás mesas, y el grupo que se siente no será superior a las seis personas. Tampoco se admitirán nuevos clientes a partir de las 22:00 horas y la hora de cierre no podrá superar las 23:00 horas, "a excepción de servicios de entrega de comida a domicilio".

- El aforo de autoescuelas, centros privados de enseñanzas no regladas y de formación será del 50 % por ciento.

- En las instalaciones deportivas al aire libre el aforo máximo será del 60 % mientras que las de interior será del 50 %.

- Otras actividades, servicios e instalaciones: el aforo máximo será del 50 % salvo que se prevea uno inferior.

- Las comunidades con municipios afectados reforzarán sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria, de acuerdo a lo establecido en el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19.

Criterios de aplicación

El BOE también recuerda que los criterios de aplicación para aplicar las restricciones son los vigentes hasta la fecha, estos tres:

Que el municipio presente una incidencia acumulada por fecha de diagnóstico en los últimos 14 días de 500 casos o más por 100.000 habitantes (medida hasta 5 días antes de la fecha de valoración) en base a la información que se notifica al Sistema para la Vigilancia en España (SIVIES), salvo que al menos el 90% de los casos detectados en el municipio se correspondan con brotes no familiares perfectamente identificados y controlados, y si estos han sido comunicados al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

Que el municipio presente un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%.

Que la comunidad autónoma a la que pertenezca el municipio presente una ocupación de camas por pacientes COVID-19 en unidades de cuidados intensivos superior al 35% de la dotación habitual.

Salvador Illa: "La paciencia tiene un límite"

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "cruzarse de brazos" y de "no hacer nada" para frenar el avance del coronavirus en su territorio, justificando así la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en esta comunidad. "La paciencia tiene un límite", ha llegado a decir. "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha comentado frente a la negativa de Ayuso de decretar este estado de alarma. "Se ha llegado hasta aquí porque la Comunidad de Madrid no ha actuado", ha remachado.

"Podemos cruzarnos de brazos o hacer frenar el virus", ha dicho el ministro, incidiendo en que la "obligación" de cualquier Gobierno "con alma" es optar por lo segundo. De ahí que el Ejecutivo haya decidido decretar el estado de alarma porque, según ha dicho, "no podía no actuar".

"En política el 99% de temas son discutibles pero hay un 1% que es indiscutible, y proteger la salud de los madrileños es indiscutible", ha sentenciado Illa par justificar esta medida con la que también se pretende evitar, según ha apuntado, que el virus se propague a otras comunidades, sobre todo en este Puente del 12 octubre.

Madrid acusa a Sánchez de "chantaje"

Desde la Comunidad de Madrid han reaccionado airados a la decisión. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha hablado de "chantaje" por parte del Gobierno, que en ningún momento se planteó otra cosa que no fuera el estado de alarma, según el consejero. Por su parte, el alcalde José Luis Martínez Almeida, ha acusado al presidente Sánchez de "aplicar un 155 sanitario" en la Comunidad de Madrid.

¿Qué cambia tras este estado de alarma?

Tras el Consejo de Ministros, Salvador Illa, ha recordado que las restricciones son "las mismas" que hace 48 horas: "Todo sigue igual, solo cambia la cobertura jurídica", ha señalado. Las restricciones afectarán de nuevo a los municipios madrileños de más de 100.000 habitantes que superan 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 personas, que tienen más de un 10% de positivos y una ocupación de UCI superior al 35%. Sigue habiendo nueve localidades que cumplen estos parámetros y que, por lo tanto, mantienen la prohibición de entrar y salir: Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Móstoles. Alcalá de Henares deja de estar confinada perimetralmente porque ha bajado de 500 su incidencia acumulada.