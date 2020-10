¿Qué cambia en Madrid con el estado de alarma?

El Gobierno y la Comunidad de Madrid no han sido capaces de acordar una medida que frene los contagios en la región. La presidenta madrileña insistía en imponer restricciones solo en determinadas zonas básicas de salud mientras Sanidad recuerda la necesidad de volver a las medidas adoptadas por el Consejo Interterritorial que limitaba la movilidad de diez municipios de la comunidad. Una medida que este jueves tumbaba la justicia, no por razones sanitarias, sino técnicos: la ley en la que se fundamentaba no permitía implantar esa restricción. Estaba en mano de la Comunidad de Madrid solicitar esas limitaciones de movilidad para esas regiones bajo el mismo paragüas que lo han hecho otras comunidades como Castilla y León para confinar Palencia o León, o Galicia para Ourense, pero Ayuso ha rechazado esta opción. Incluso su consejero de Sanidad ha llegado a calificarla de "chantaje" del Gobierno. Esa negativa, solo ha dejado una opción al Gobierno para poder controlar la pandemia: aprobar el estado de alarma que estará en vigor los próximos 15 días.

Hablar de estado de alarma nos retrotrae a marzo, a todos confinados en casa sin salir, pero esta vez esa herramienta legal no va a tener exactamente las mismas implicaciones. El Gobierno utiliza este mecanismo recogido en la Constitución porque, es el único con el que puede prohibir la entrada y salida de municipios pero, tal y como ha explicado el ministro de Sanidad tras el Consejo de Ministros, Salvador Illa, las restricciones son "las mismas" que hace 48 horas: "Todo sigue igual, solo cambia la cobertura jurídica", ha señado.

Alcalá de Henares deja de estar confinado

Las restricciones afectarán de nuevo a los municipios madrileños de más de 100.000 habitantes que superan 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 personas, que tienen más de un 10% de positivos y una ocupación de UCI superior al 35%. Sigue habiendo nueve localidades que cumplen estos parámetros y que, por lo tanto, mantienen la prohibición de entrar y salir: Alcobendas, Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid, Fuenlabrada, Parla, Torrejón de Ardoz y Móstoles. Alcalá de Henares deja de estar confinada perimetralmente porque ha bajado de 500 su incidencia acumulada.

Qué restricciones

El conjunto de restricciones que entrarán en vigor desde la aprobación del estado de alarma serán exactamente las mismas que recogía el BOE cuando publicó la resolución consensuada la pasada tarde en el Consejo Interteritorial:

Limitación del contacto social entre personas que residen en diferentes municipios salvo estas excepciones: asistencia a centros sanitarios, cumplimientos de obligaciones laborales, asistencia a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia al cuidado de mayores y personas dependientes, desplazamiento a entidades financieras que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas por órganos judiciales o notariales, renovación de permisos y documentación oficial, realización de exámenes y pruebas, por causa de fuerza mayor o justificada.

asistencia a centros sanitarios, cumplimientos de obligaciones laborales, asistencia a centros educativos, retorno al lugar de residencia habitual, desplazamiento a entidades financieras que no puedan aplazarse, actuaciones requeridas por órganos judiciales o notariales, por causa de fuerza mayor o justificada. La resolución establece que los habitantes del municipio afectado podrán desplazarse por dentro del mismo y que se podrá atravesar los municipios siempre y cuando tenga origen y destino fuera de los mismos.

fuera de los mismos. Se recomienda evitar todo movimiento o desplazamiento innecesario dentro de los municipios.

dentro de los municipios. Reducción a 6 personas de la participación en agrupaciones, salvo en el caso de conviviente o actividades laborales e institucionales.

salvo en el caso de conviviente o actividades laborales e institucionales. El número máximo de asistentes a los velatorios se fija en 15 para los espacios abiertos y 10 en espacios cerrados.

El aforo para los establecimientos comerciales se fija en un 50% y la hora de cierre no podrá superar las diez de la noche.

y la hora de cierre no podrá superar las diez de la noche. En cuanto a la hostelería , la hora de cierre es a las once de la noche. El aforo, del 50% en interiores y del 60% en exteriores. No se permite el consumo en barra. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa.

, la hora de cierre es a las once de la noche. El aforo, del 50% en interiores y del 60% en exteriores. La ocupación máxima será de 6 personas por mesa. En los lugares de culto , el aforo será de un tercio y la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.

, el aforo será de un tercio y la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. En las instalaciones deportivas, el aforo será del 50% en interiores y del 60% en exteriores.

el aforo será del 50% en interiores y del 60% en exteriores. Aforo del 50% en autoescuelas, academias y centros privados de enseñanza no regladas.

Multas desde la publicación en el BOE

Sí hay una diferencia clave en cuento a la aplicación de las restricciones anteriores: era necesario que las medidas anteriores fueran ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta que eso no ocurría, se informaba pero no se multaba. Ahora, en cuanto se publique la declaración del estado de alarma en el BOE este viernes por la tarde las fuerzas de seguridad del Estado pueden multar a quien infrinja la ley. Interior ya ha asumido el mando policial para vigilar la comunidad.