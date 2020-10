"Me cabreo conmigo mismo por haber sido tan imbécil": Jorge Javier cambia de opinión sobre Fernando Simón

Hace ya varios días, el aventurero Jesús Calleja visitaba el plató de Sálvame para promocionar el polémico programa de Planeta Calleja protagonizado por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Un programa que, sin haberse estrenado en la pequeña pantalla, había generado todo tipo de controversias por el hecho de que el epidemiólogo hubiera accedido a realizar el mismo con el estado actual de la COVID-19 en nuestro país.

Entre las personas que no veían con buenos ojos el hecho de que Fernando Simón participara en este programa se encontraba un Jorge Javier Vázquez que reprochó la actitud del doctor frente al propio Calleja. "Felicidades por ti, mal por Simón. Le está dando munición al enemigo". Sin embargo, y antes de que juzgara el paso del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias por Planeta Calleja, el aventurero le pidió que no se perdiera el programa: "Primero, mira el programa y, después, me cuentas"

"Me cabreo conmigo mismo por haber sido imbécil"

Varios días más tarde, y después de ver el programa, Jorge Javier Vázquez ha mostrado su arrepentimiento por lo que dijo sobre Fernando Simón durante la visita de Jesús Calleja a Sálvame. Todo ello en su blog de la revista Lecturas, en el que ha reconocido que se había convertido en una de esas personas que tanto reparo le dan por las cosas que dijo contra el epidemiólogo: "Un purista, un saco de prejuicios".

Después de ver el programa, el presentador de televisión ha reconocido que se cabreó consigo mismo "por haber sido tan imbécil". Jorge Javier Vázquez reconoce que la presencia de Fernando Simón explicándose era muy necesaria y que Planeta Calleja era el mejor escenario para hacerlo: "Creo que no podría haber escogido un sitio mejor porque tuvimos la oportunidad de comprobar la calidad humana de un profesional que nos lleva acompañando desde hace meses".

"Saber que estamos en manos de funcionarios como Fernando Simón me tranquiliza"

A pesar de que en un primer momento no vio con buenos ojos la participación del médico en Planeta Calleja, el presentador de televisión ha reconocido que le ha gustado ver al epidemiólogo dando sus explicaciones y reflexiones: "Saber que estamos en manos de funcionarios como Fernando Simón me tranquiliza". Por esa misma razón, Jorge Javier Vázquez ha asegurado que no "hay crítica que valga" respecto al paso de Fernando Simón por el programa.

Por último, Jorge Javier Vázquez reconoce que cuando todo esto termine tocará de hacer un examen de conciencia. No solo del Gobierno, sino también una "bochornosa oposición" que, bajo su punto de vista, ha llevado a cabo una aportación lamentable y deleznable. Un examen al que también deberían enfrentarse todas aquellas personas que han puesto en duda continuamente la opinión de los expertos: "Los licenciados en todología dan asco en general, pero, sobre todo, cuando tiene que ver con temas relacionados con la salud".