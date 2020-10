Anitta: "Tengo ganas de colaborar con Rosalía"

La energía de Anitta llena la sala de Zoom en la que nos encontramos. Aunque la pandemia de coronavirus ha hecho imposibles las entrevistas presenciales, la vitalidad de la cantante brasileña se percibe incluso a través de la pantalla. "¿Cómo están todos? ¿Bien?", pregunta, con una sonrisa, cuando consigue conectar su cámara.

A sus 27 años, es una de las artistas brasileñas más conocidas en el panorama internacional, con una nominación a Mejor Canción Urbana en los Grammy Latinos de este año por Rave de Favela. Acaba de estrenar 'Me gusta' en colaboración con Myke Towers y Cardi B, cuyas visualizaciones ya se cuentan en decenas de millones en YouTube. Aunque en esta canción deja de lado sus habituales ritmos cariocas, no se olvida de su lugar de origen: una favela de Río de Janeiro.

Su nuevo álbum lleva el nombre de 'Girl from Rio' y, aunque no incluirá canciones en portugués, "solo en inglés y en español", "trae mucha mezcla cultural". "En cada canción hay algo de Brasil", anuncia Anitta. A través de su música y de sus letras –que la hacen "sentirse libre"–, ella aspira a "romper prejuicios": "La gente a veces no se da cuenta de cuánto la música, la cultura o el cine pueden cambiar las costumbres de un país".

Alter ego brasileño de Rosalía

Los ritmos del funk carioca ya han sido adoptados por artistas españolas, como Lola Índigo y su 'Ya no quiero ná'. "Cuando hablé con Lola me dijo que admiraba mucho mi trabajo y eso me pone muy feliz", expresa Anitta, que muestra su orgullo ante la expansión de la cultura brasileña más allá del Atlántico.

En concreto, considera a Rosalía su alter ego en España: "La veo haciendo musicalmente por su país lo mismo que yo intento hacer para el mío". La cantante le propuso hacer una especie de batalla entre "el flamenco y el funk" a modo de una "colaboración cultural". "Sería muy bueno hacer algo con ella", indica.

Un "fashion show" de la diversidad

En 'Me gusta', Anitta quiere celebrar la diversidad de tipos de mujeres. Para que "brillen", la cantante escogió realizar un fashion show en las calles de la ciudad de Salvador, en Brasil. Además, habla de su bisexualidad, aunque ella no quería "hacer polémica" sobre algo que se debería normalizar: "Quería que la gente reaccionara como: 'Ah, vale, sale con mujeres, muy bien, respira oxígeno'".

Con sus melodías, ella muestra cómo es: "Soy una persona extremadamente sexual y esto es parte de mí". Su objetivo es "mandar un mensaje de libertad", ya que defiende que "las mujeres deben tener el derecho de ser como quieran ser". Y es que asegura que el dinero y los rankings le dan igual: "Lo que me importa es mandar mensajes, comunicar cosas que creo que son importantes".

No obstante, anuncia que dejará su carrera como cantante a los 35 años, entre otras causas, por la presión a la que se ve sometida al encontrarse en tres mercados diferentes de forma simultánea –el brasileño, el latino y el internacional–. Hasta entonces, quiere hacer un trabajo que le guste y del que sentirse orgullosa.

"¿Nos queda alguna Anitta por ver?", pregunta una compañera. "Me encanta sorprender a la gente", exclama la cantante brasileña, que indica que su próximo single será bastante diferente a lo que ya conocemos: "Voy a arriesgar con ritmos a los que el público no está acostumbrado". "Si vienen cosas buenas, increíble; si no, voy a mirar todo lo que ya hice y pensaré: 'Guau, cabrona, trabajaste mucho'". Lo que es seguro es que, en el futuro, Anitta nos seguirá sorprendiendo.