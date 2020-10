Rafa Nadal podría conquistar hoy la tierra de París por 13º vez. El tenista español se enfrenta en la final de Roland Garros al serbio Novak Djokovic y Pau Gasol, amigo de Nadal, ha querido mandarle un emotivo mensaje antes del partido.

"Quería desearte suerte en tu 13º final de Roland Garros. Espero que todo vaya muy bien, que lo hagas como siempre y como sabes. Siento no poder estar ahí en persona como en tantas otras ocasiones. A por ello, a por todas y muchísimo ánimo", explica el jugador de baloncesto en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El mensaje de Gasol rápidamente se hizo viral en redes sociales. En cuestión de un par de horas el vídeo contaba con más de 5.000 'me gusta'.

" Mi felicidad no dependerá de si bato o no a Federer"

Nadal podría igualar a Federer en número de Grand Slams, 20, si bate este domingo a Djokovic. No obstante, el de Manacor expresó que igualar al suizo "no es una obsesión".

"Ya veremos qué sucede. No es una obsesión, siempre hago mi camino, y estoy contento. Mi felicidad no dependerá de si bato o no a Federer", dijo este sábado en una entrevista con la Gazzetta dello Sport.

"Es una rivalidad positiva, sana, con una buena relación personal, con un gran respeto, amistad. La rivalidad ha evolucionado, como la siento hoy es distinto a cómo la sentía años atrás. Hoy es más tranquilo, cuando era joven era intensa, ahora los dos estamos felices de nuestra carrera", dijo.