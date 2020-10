¿Cómo debemos actuar en bares y restaurantes? Estas son las recomendaciones del Ministerio de Sanidad

El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer, a través de una infografía compartida en su cuenta de Twitter, algunos consejos y recomendaciones que deberíamos llevar a cabo cada vez que vayamos a restaurantes, bares y terrazas. No solo cuando nos sentemos a la mesa para comer, cuando tendremos que quitarnos la mascarilla y guardarla en un lugar seguro para evitar posibles propagaciones de la enfermedad, sino en los instantes previos a acudir a cualquier establecimiento.

En primer lugar, el Ministerio de Sanidad advierte que no debemos salir a comer o cenar fuera si tenemos algún síntoma de la COVID-19. Tampoco si estamos en aislamiento por el nuevo brote de coronavirus o si tienes que haceer cuarentena porque eres contacto estrecho de alguien que haya dado positivo. A pesar de que no hayas registrado ningún contagio, es mejor que te quedes en casa puesto que podrías ser asintomático.

Esto es lo que tienes que hacer antes de sentarte en la mesa: busca zonas libres de humo

Antes de acudir a cualquier establecimiento, llama antes para reservar. Aprovechando esta llamada, pregunta por las medidas de precaución de dicho establecimiento. Desde el número máximo de personas que puedan ir en grupo hasta posibles cambios de horarios como consecuencia de la COVID-19. Cuando ya tengas todo listo, y vayas a salir a la calle, recuerda lavarte las manos con agua y jabón para no propagar la enfermedad en caso de que estuvieras contagiado.

👨‍🍳Recomendaciones en restaurantes durante la #COVID19



📏Si tienes que esperar, mantén la distancia



🍲Preferentemente busca espacios al aire libre y libres de humo



🚫Limita tus movimientos a los necesarios y sigue las indicaciones de cada establecimiento#NoLoTiresPorLaBorda pic.twitter.com/1scrCg4t0z — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) October 14, 2020

Una vez allí, y si tienes que esperar antes de entrar como consecuencia de la limitación del aforo, procura mantener la distancia de seguridad de dos metros respecto al resto de personas que, como tú, también estén esperando para sentarse en la mesa. En caso de que sea posible, intenta sentarte siempre en espacios al aire libre y libres de humo. De esta manera estaremos mucho más protegidos respecto a una posible infección de COVID-19.

Qué hacer cuando nos sentemos a comer: no juntes las mesas

Cuando nos hayamos sentado para comer, el Ministerio de Sanidad nos recuerda que debemos mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros tanto con nuestros acompañantes (en caso de que no convivan en el mismo domicio que el nuestro) como con el personal del local. No juntes las mesas, no fumes y, sobre todo, limita los movimientos dentro del lugar lo máximo posible. Cuando menos nos movamos de la mesa, mejor.

Entre el resto de recomendaciones, el Ministerio de Sanidad nos recomienda que nos lavemos las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica antes de consumir. Respecto al uso de mascarillas en el local, las autoridades recomiendan quitarse únicamente la mascarilla cuando vayamos a consumir: "Evita quitarla y ponerla constantemente". Siguiendo cada uno de estos casos evitaremos cualquier contagio de COVID-19. No solo eso, también impediremos una propagación del virus en caso de que hayamos sido contagiados. Por lo tanto, y si vas a salir a comer o cenar fuera, sigue estos consejos.