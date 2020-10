"Es una falta de respeto a la memoria de mi aita": el enfado de la hija de una víctima de ETA con Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha protagonizado esta tarde uno de los momentos más destacados del debate de la moción de censura que presenta su partido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al leer los nombres de las 857 personas asesinadas por ETA como respuesta a Bildu.

Santiago Abascal pronunciaba uno a uno durante más de 30 minutos los cientos de nombres de las víctimas del terrorismo etarra en España mientras los diputados de su formación estaba de pie en el hemiciclo del Congreso de los Diputados.

"Nunca lo sabremos a ciencia cierta (el total de víctimas) porque aquí se ha garantizado la impunidad", ha subrayado el líder de Vox, que ha reprochado que se acuda al Parlamento a hablar "de la memoria histórica de hace un siglo, pero no de la memoria histórica reciente".

Con la lectura de los asesinados por ETA, Abascal repetía la decisión que en 2013 tomó Antonio Basagoiti, quien entonces, siendo diputado y presidente del PP en el País Vasco, hizo lo mismo en un pleno en el Parlamento autonómico convocado por Bildu para hablar del "conflicto vasco".

"Es una falta de respeto a la memoria de mi aita"

Sin embargo, este 'homenaje' del líder de la formación de ultraderecha a las víctimas del terrorismo de ETA ha generado malestar en algunas de las familias de personas asesinadas por la banda terrorista, como es el caso de María Jauregui, hija de Juan María Jauregui, político socialista asesinado por ETA en el año 2000. María ha acudido rápidamente a su perfil de Twitter para mostrar su enfado por el acto de Santiago Abascal durante la moción de censura que ha presentado Vox contra Sánchez.

"Santiago Abascal, es una falta de respeto a la memoria de mi aita que utilices su nombre. No sé si sabrás que mi aita luchó contra el franquismo y era un firme defensor del diálogo y la democracia. No voy a permitir que manches su nombre. Basta ya de utilizar a las víctimas", ha dicho la hija del político en un mensaje muy compartido en redes sociales y que ya cuenta con más de 2.000 retuits y casi 4.000 'me gusta'.

@Santi_ABASCAL, es una falta de respeto a la memoria de mi aita q utilices su nombre. No sé si sabrás que mi aita luchó contra el franquismo y era un firme defensor del diálogo y la democracia. No voy a permitir que manches su nombre. Basta ya de utilizar a las víctimas #AskiDa — Maria Jauregi (@MJauregiLasa) October 21, 2020

La respuesta de Bildu: "Ni siquiera es original"

Tras la intervención de Abascal el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha pedido a la "bancada de la derecha" que vote a favor de la moción de censura de Vox para así poder quitarse el "disfraz de demócratas".

También ha recordado que el "golpe de efecto" que ha protagonizado este miércoles Santiago Abascal leyendo los más de 800 nombres de las víctimas de ETA "ni siquiera es original" y ha recordado lo que hizo Antonio Basagoiti hace años en el parlamento vasco.

Matute ha pedido al Congreso respeto para todas las víctimas y "justicia y reparación" tanto para los asesinados por ETA "como para las víctimas de la violencia parapolicial", lo mismo que pidió entonces, según el diputado.