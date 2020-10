"El chiste entró mal": Álex García revela la "faltada" que marcó su polémica entrevista en 'La Resistencia'

Álex García ha vuelto a La Resistencia. Apenas dos días después de visitar el programa dirigido por David Broncano, y de abandonarlo de forma abrupta ante una serie de sucesos que le llevaron a marcharse de la entrevista antes de tiempo, el actor de series como Antidisturbios ha vuelto al late night de Movistar + para hablar de lo ocurrido y, de paso, para hacer esa entrevista que nunca llegó a ser: "Cuando llegué a casa estaba decepcionado".

Después de este inesperado final de programa, que acabó con Álex García marchándose antes de tiempo, David Broncano decidió ponerse en contacto con el actor para interesarse tanto él como por la entrevista que mantuvieron. Así lo ha dado a conocer el propio García, quien ha hablado sobre lo que pasó tras su abrupta salida del late night de Movistar +: "David me llamó humanamente y se preocupó por la entrevista. Fue todo un gesto".

Álex García reconoce que se marchó decepcionado a casa

A continuación, Broncano le ha explicado que a veces "saca la navajilla" y que hace chistes que pueden llegar a ser ofensivos para los invitados. Sin embargo, su objetivo principal es que la gente se lo pase bien en su programa. No obstante, y dado que el presentador había notado que su invitado no se había ido contento del programa, decidió ponerse en contacto con él para disculparse: "Yo noté que te habías ido mohíno y te llamé al día siguiente para pedir perdón".

La cosa es que la gente venga aquí y eche un buen rato aunque haya momentos en los que se saque la navaja. #LaResistencia @alexgarcia_web #LaResistencia pic.twitter.com/FDC95Z5K1S — Álex García en Movistar+ (@LaResistencia) October 21, 2020

Tras un intercambio de regalos para poner punto y final al conflicto, el actor ha explicado que se marchó a casa decepcionado por lo sucedido a lo largo del programa: "Cuando llegué a casa estaba decepcionado porque estaba acabando una promo y venía aquí a hablar de Antidisturbios". Sin embargo, y como consecuencia de todo tipo de inconvenientes que embarraron la entrevista, apenas se hizo alusión a la serie. Esto llevó a los seres queridos del actor a quejarse de David Broncano: "Me decían que no te curras las entrevistas, que no tienes gracia... y sé que eso no es así".

El chiste que cambió la entrevista: "Tocaba un tema de enfermedades"

Después de que David Broncano le preguntara si llegó a plantearse abandonar la entrevista antes de tiempo, el actor ha confesado que hubo un momento en el que quiso levantarse y marcharse. Sin embargo, nunca llegó a verse en pantalla porque el equipo de La Resistencia decidió quitarlo tanto por falta de tiempo como por la reacción del invitado: "En lo que está editado, hay una cosa que quitamos".

Un chiste, tal y como ha explicado el invitado, que no le hizo demasiada gracia: "Tocaba un tema de enfermedades y en mi familia no tiene mucha gracia". A pesar de que Broncano ha asegurado que era gracioso, el actor le ha rebatido explicándole que solo fue gracioso en su cabeza. Ha sido entonces cuando Broncano ha reconocido que tal vez entró mal.

Tras escuchar este chiste, y visto lo sucedido a lo largo del programa, el entrevistado planteó marcharse del programa: "Me están faltando el respeto y estoy siendo complice de esto, vete de aquí. Vete de aquí antes de liarla". Esto, unido a otra serie de inconvenientes surgidos a lo largo de la entrevista, provocó que varios minutos más tarde el invitado decidiera marcharse. Sin embargo, dos días más tarde, el actor ha podido disfrutar de la entrevista que habría deseado el pasado lunes. Una entrevista en el que hubo una buena promoción sobre la serie y en la que, esta vez sí, salió con una sonrisa en la cara.