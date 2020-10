Hace ya varios años que WhatsApp dejó de ser una simple aplicación de mensajería instantánea. Con el paso de los años, y visto el éxito que ha tenido en todo el mundo, la plataforma de Facebook ha ido añadiendo nuevas características hasta convertirla en un auténtico centro de actividades. Y es que WhatsApp no solo sirve para enviar mensajes. También para realizar videollamadas, compartir historias con tus seres queridos e incluso para descubrir dónde se encuentran en cada momento.

Y en el futuro parece que iremos todavía más allá. Hace algunos meses, concretamente el pasado mes de junio, WhatsApp estrenaba el pago móvil en Brasil. Una nueva herramienta, disponible en unos pocos países, mediante la que podremos enviar dinero a terceros a través de la famosa plataforma de mensajería instantánea. A raíz de esta nueva función, integrada en cada vez más países, la compañía trabaja en una que aspira a facilitar las compras desde WhatsApp sin salir de la aplicación.

Podrás realizar compras sin salir de WhatsApp

La compañía ha dado a conocer, a través de su blog corporativo, que están trabajando en una nueva función para que puedas realizar compras a través de WhatsApp Business. Si te interesa un producto de una tienda en concreto, podrás ponerte en contacto con la empresa a través de WhatsApp y hacerte con él sin salir de la aplicación. De esta manera, la plataforma de mensajería pretende favorecer la comunicación entre el comprador y el vendedor y que puedan realizar.

Aprovechando que la compañía ha lanzado WhatsApp Pay en varios países, el servicio de mensajería podría permitir el pago de los distintos productos a través de esta plataforma. Por lo tanto, WhatsApp destierra el pago en efectivo para dar paso a su propio método de pago. Sin embargo, y a pesar de que han mostrado esta novedad en un vídeo explicativo, todavía no hay una fecha de lanzamiento del servicio.

Otras novedades que llegarán próximamente a WhatsApp

Pero esta no es la única novedad en la que trabaja WhatsApp. Si hace apenas unas semanas te hablábamos sobre mensajes que se autodestruyen o la posibilidad de usar una misma cuenta en hasta cuatro terminales, en esta ocasión lo hacemos sobre novedades relacionadas con las videollamadas y la seguridad del usuario. Según ha dado a conocer el blog especializado WabEtaInfo, WhatsApp prepara una nueva opción para unirte a llamadas grupales perdidas. De esta manera, y si no has podido contestar a una llamada en concreto, podrás unirte más adelante para reunirte con tus amigos y amigas.

Por otro lado, la compañía está trabajando en nuevos métodos para proteger los chats. Hasta la fecha, WhatsApp tan solo permitía proteger la aplicación mediante huella dactilar. Sin embargo, en la última versión a la que ha tenido acceso WabEtaInfo, se ha añadido el reconocimiento facial a través del Face ID de Apple. Por lo tanto, y mientras WhatsApp seguirá con su bloqueo por huella dactilar, los usuarios y usuarias de Apple podrán proteger su cuenta mediante reconocimiento facial.