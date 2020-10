Ya puedes silenciar los grupos de WhatsApp para siempre: estos son los pasos a seguir

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado 1 de octubre, la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp incluía una novedad en su versión beta que, en cuestión de horas, daba la vuelta al mundo. Tras años y años esperando por esta función, la compañía liderada por Mark Zuckerberg anunciaba la posibilidad de silenciar un grupo de WhatsApp para siempre. De esa misma razón, y si eres una de esas personas que estabas en un grupo más por compromiso que por otra cosa, había llegado tu momento.

Sin embargo, para poder disfrutar de esta nueva función, era imprescindible formar parte de esta versión beta de la aplicación. Mientras tanto, el resto de usuarios y usuarias de la plataforma tenían que conformarse con silenciar el grupo durante un año. Varias semanas más tarde, y después de comprobar que la implementación del servicio ha sido un éxito, WhatsApp confirma a través de las redes sociales que esta nueva función ya está disponible para todo el mundo.

Así puedes silenciar un grupo de WhatsApp para siempre

¿Te gustaría silenciar un grupo para siempre? Para ello tendrás que repetir los mismos pasos que has seguido hasta ahora para no recibir ningún tipo de notificación en ocho horas, una semana o todo un año. Algo que, si has estado en algún grupo en el que estás por compromiso, probablemente ya hayas hecho. Después de presionar sobre el nombre del grupo, buscar la opción Silenciar notificaciones y determina el tiempo que quieras silenciar las notificaciones.

You can now mute a chat forever 🤫 pic.twitter.com/DlH7jAt6P8 — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 23, 2020

Si te has descargado la última actualización de WhatsApp, ya disponible tanto en Google Play como en la App Store, habrás podido comprobar que la opción de silenciar durante un año ha desaparecido para dar paso a la de Siempre. De esta manera, y si no quieres volver a saber más sobre lo que pasa en el grupo, es la mejor opción. También podrás pedirle a la plataforma que no te muestre las notificaciones de dicho grupo, por lo que no te enterarás sobre lo que pasa en el mismo hasta que alguien te mencione directamente o decidas levantar el veto.

El WhatsApp que viene: estas son las novedades que llegarán próximamente

Entre el resto de novedades que llegarán próximamente a la plataforma destacan algunas como la opción de enviar mensajes que se autodestruyen en un tiempo previamente predeterminado por ti. Desde mensajes de texto hasta fotografías, vídeos e incluso GIFs o stickers. También otras como la posibilidad de utilizar WhatsApp hasta en cuatro terminales al mismo tiempo, responder a videollamadas perdidas o proteger tus mensajes del resto de personas mediante reconocimiento facial.

Por último, la compañía también trabaja en opciones ya implementadas en varios países como el pago móvil e incluso una nueva función para poder comprar productos sin la necesidad de salir de la plataforma de mensajería instantánea.