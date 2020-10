Carlos Sobera: "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco"

Una parte de la audiencia siempre ha sido muy crítica con el contenido que forma parte de la programación de Telecinco. Muchos incluso han llegado a decir que los más jóvenes no deberían ver algunos programas de la casa, como 'Sálvame', 'Gran Hermano' o más recientemente 'La isla de las tentaciones'. Sobre este debate se ha pronunciado Carlos Sobera, que no ha dudado en salir en defensa de la cadena insignia de Mediaset España.

Este domingo, durante la emisión de 'El debate de las tentaciones', Sobera le preguntó a Dorothy Collado por Chelo García Cortés, que estos últimos días está acaparando muchos titulares por su polémico paso por el concurso 'Quiero dinero'. La tentadora aseguró que no conocía a la colaboradora de 'Sálvame', afirmando que a pesar de haber concursado en 'La isla de las tentaciones' conocía muy poco del universo Mediaset.

"¿Pero quién es Chelo? Mis padres no me dejaban ver Telecinco. Me lo tenían prohibido de pequeña. Nunca veía Telecinco", dijo.

Carlos Sobera se desmarcó entonces del debate en plató y compartió con los espectadores un contundente alegato: "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco porque es una cadena que fomenta las relaciones entre las personas y, por tanto, fomenta el entendimiento y la progresía de manera que cuando se hacen mayores saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal. Eso, con otras cadenas, no pasa", terminó, refiriéndose claramente a Antena 3, principal rival de Telecinco.

Lo más curioso es que una parte importante de la audiencia de 'La isla de las tentaciones' viene del público más joven. Sin ir más lejos, ese programa que presentó Carlos Sobera el pasado domingo congregó frente al televisor más de 2 millones de espectadores con un 17,7% de cuota de pantalla. En el público de 13 a 34 años, el dato supera el 33% de share.