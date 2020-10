El brasileño no tiene demasiada confianza en el proyecto del FC Barcelona. Este miércoles inicia su camino en la Liga de Campeones pero el exjugador blaugana no cree que tendrá demasiado éxito a tenor de lo visto hasta ahora en los partidos que ha disputado en el comienzo de esta temporada 202-21.

"Después del Clásico y de cómo ha iniciado este año, no encuentro al Barcelona de otros años. Sinceramente, no tengo mucha fe en el equipo esta temporada", aseguró la leyenda del FC Barcelona. "Con todos mis respetos al entrenador y al club, el Barcelona no está mostrando esa química, esa energía para poder luchar por la Champions o llegar lejos en la competición. Sí, claro que todavía puede pelear por LaLiga con el Real Madrid y el Atlético, porque tienen grandes jugadores y porque la camiseta genera mucho respeto, pero no tengo tanta confianza para su paso por Europa", añadió.

Rivaldo también aplaudió la decisión de Josep María Bartomeu de dimitir como presidente del FC Barcelona. “Era inevitable que Bartomeu tuviera que dimitir. Había tantas críticas que fue una decisión correcta para resolver la crisis del club y dejar que el Barcelona siga adelante", dijo el embajador de Betfair.

"El futuro de Bartomeu había generado una gran inestabilidad para el Barcelona y para la dirección del club. Seguro que ha buscado lo mejor, pero es que el club necesita estabilidad y centrarse de nuevo en el fútbol. Cuanto más se hubiera alargado este proceso, mucho peor habría sido para el Barcelona. Ahora todos podemos mirar solo al futuro y, sobre todo, centrarnos en el fútbol".

La polémica del Clásico

A propósito del último Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, Rivaldo se mojó en la relevancia que tuvo el penalti de Lenglet a Sergio Ramos y que se señaló a instancias del VAR. "Yo nunca he estado a favor del VAR. Y lo sigo diciendo. Estoy en contra porque sigue sin ser coherente en sus decisiones. No aporta valor al fútbol y no veo que tome muchas decisiones acertadas", aclaró.

Para el brasileño, la polémica jugada del penalti de Lenglet a Sergio Ramos, que supuso el 1-2 para los de Zidane, es muy complicada: "Me pareció una decisión muy difícil. No sé si es penalti o no, la verdad. No lo puedo decir al cien por cien.Por eso, porque fue una decisión difícil, creo que el VAR no influyó en el resultado del partido".

La situación de Messi

El brasileño se confiesa firme defensor de Leo Messi, la gran estrella del FC Barcelona, pero también reconoce que puede mejorar su nivel de juego. "Yo sí creo que está jugando bien. Pero es que la gente está acostumbrada a que Messi marque y asista con regularidad, y desde esa perspectiva, claro que pueden sentirse defraudados. Messi está jugando bien. Lo puede hacer mejor, sí, y creo que lo conseguirá y que veremos al viejo Messi, al que solíamos admirar”, concluyó el exfutbolista que también es embajador de Betfair.

Entrevistas | Scariolo: "En EEUU existe un problema de racismo endémico" 00:08:38 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "En ningún momento se me ha ofrecido nada ni a mí ni a la ciudad" 00:04:12 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El análisis del conflicto racial de Antoni Daimiel, José Antonio Ponseti y Sitapha Savané 00:17:01 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín aborda la ruptura de las relaciones entre Lionel Messi y Josep María Bartomeu 00:39:27 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (27/08/2020) 00:53:03 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (28/08/2020) 00:31:06 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | La previa de un Tour de Francia atípico por la amenaza del COVID-19 00:20:59 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevista a Emili Rousaud y previa del Tour de Francia (28/08/2020) 01:28:04 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (28/08/2020) 00:53:48 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (29/08/2020) 00:29:09 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Las reacciones a la batalla legal entre Messi y el Barça 00:21:47 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (29/08/2020) 00:58:42 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Messi se puede ir del Barça sin pagar la cláusula de 700 millones (29/08/2020) 01:29:58 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (30/08/2020) 00:32:10 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Eusebio Sacristán y Miquel Soler analizan lo que puede aportar Koeman al Barça 00:05:50 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.