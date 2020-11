Octubre negro en España: 400.000 contagios por COVID-19 y un muerto cada 12 minutos

Octubre se cierra como un mes negro en la evolución de la pandemia de COVID-19 en España. Solo en el mes de octubre se han diagnosticado más del 30% de todos los casos de coronavirus registrados en España desde el inicio de la pandemia, en el mes de marzo.

En los últimos 30 días se han notificado 407.000 contagios, un aumento de más del 50% con respecto al mes de septiembre. En octubre ha aumentado la tasa de positividad de las pruebas y en la incidencia acumulada hemos pasado de 274 casos por 100.000 habitantes a 485 de media en España.

La curva es aún más preocupante en los hospitales, donde el número de ingresos ha subido un 72% en un mes: ahora mismo hay más de 18.000 personas internadas. Casi 2.500 de las personas hospitalizadas están muy graves en las UCI. Son Un 60% más que en septiembre. La ocupación hospitalaria ha pasado en cuidados intensivos del 18 al 27%, lo que supone un nivel de extremo riesgo, según el protocolo de Sanidad. Otro número para la preocupación: el número de fallecidos también se está incrementando. En octubre murieron 3.905 personas; 130 al día; un enfermo cada 12 minutos.

Asturias pide el confinamiento domiciliario que el Gobierno descarta por ahora

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado este lunes decretar confinamientos domiciliarios en los próximos días y ha confiado en que con las medidas incluidas en el nuevo estado de alarma se podrá controlar la evolución de la pandemia. Las declaraciones del ministro, que ha pedido "no entrar en una especie de competición para ver quien toma la medida más dura", coinciden con la solicitud del Gobierno de Asturias, que ha pedido al Ejecutivo central un confinamiento domiciliario durante 15 días. "Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos.Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente", ha asegurado el ministro en un conferencia telemática. El decreto de alarma que entró en vigor a finales de octubre permite a las comunidades autónomas decidir sobre la movilidad entre territorios y sobre la aplicación del toque de queda, sin embargo, este segundo estado de alarma no contempla el confinamiento domiciliario.

La medida del cierre domiciliario durante 15 días la ha pedido este lunes el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que ha anunciado además el cierre de toda actividad no esencial desde la medianoche del martes al miércoles en Asturias.

Desde la Junta de Castilla y León aún no han pedido el confinamiento domiciliario, pero la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado en los micrófonos de la SER que esa medida "es inevitable".