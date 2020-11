"Queridos ingleses, aceptamos calcetines con sandalias si nos enseñáis a cenar a las 20:00". A falta de una vacuna, el sentido del humor lleva meses revelándose como un buen antídoto contra las dramáticas consecuencias del COVID.

En eso se basa la última campaña de la agencia La Despensa para la marca de bebidas Schweppes, lanzada esta semana con el objetivo de apoyar al sector hostelero, muy afectado por los cierres de la pandemia y, últimamente, también por los toques de queda que han limitado sus opciones de seguir ofreciendo cenas. Pero si cenásemos más temprano, el impacto económico sería menor...

Y es que en las últimas semanas se acumulan las noticias de hosteleros que anuncian el cierre de su empresa. Otros, más modestos, bajan su persiana sin más. Según Hostelería de España, entre el 20 y 25% de los 320.000 establecimientos que funcionaban a principios de año no llegarán a 2021.

Miguel Olivares, fundador director creativo de la agencia La Despensa, explica que la idea surge de una "tensión" detectada por su equipo de Estrategia, a la que luego han respondido desde el departamento creativo. "Schweppes es una marca que siempre está muy del lado de la hostelería y pensamos que se podía hacer", explica por teléfono. "En estos momentos, un poco de humor se agradece mucho".

Señora, si lo dice @Schweppes_ES , aquí se cena a las 20h! Por la hostelería, nuestros restaurantes y bares, lo que haga falta. #SchweppesConLaHostelería pic.twitter.com/1MZikhomJ5 — La Despensa (@ladespensa) November 4, 2020

Las dimensiones de la campaña son más bien modestas: un toldo de grandes dimensiones y varios carteles en marquesinas del centro de Madrid. Pero el poder de su mensaje se propaga ya más rápido que el propio coronavirus. "A mí me ha llegado por WhatsApp y eso significa que es un éxito", explica.

Además de la broma de los calcetines con sandalias, La Despensa ha bromeado con las pobres puntuaciones que Portugal otorga a España en Eurovisión, le ha recordado a Francia que en España ya hay 564 personas que se llaman Amelie, y hasta ha ironizado con los manuales de instrucciones de la tienda de muebles más famosa de Suecia. Los letreros, además, se han situado, estratégicamente, muy cerca de las embajadas de cada país.

"Si estás dispuesto a ser valiente, la pandemia es un buen momento para la creatividad publicitaria, pero hay que estar dispuesto a trabajar en plan on the go porque también hay muchas campañas en cajones que no han podido salir".