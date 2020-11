La emocionante reacción de una estrella del ballet con alzhéimer al escuchar 'El lago de los cisnes'

Se llamaba Marta C. González y fue primera bailarina del Ballet de Nueva York en los años 60. El vídeo se grabó en la primavera del año pasado en la Residencia Muro de Alcoy (Alicante) y la organización Música Para Despertar, que promociona el uso de la música como terapia contra las demencias y otras enfermedades, acaba de difundirlo para conmemorar el aniversario de su muerte.

El efecto ha sido inmediato porque resulta imposible no emocionarse al contemplar cómo reacciona quien fue una estrella del ballet a la música de El lago de los cisnes, de Tchaikovsky. Incluso estando afectada por el alzhéimer y postrada en una silla de ruedas. Su respuesta parece mágica.

Pepe Olmedo, el hombre que aparece en el vídeo, es el director y fundador de Música para Despertar y recuerda ese momento como uno de los más emotivos de su carrera. "Fuimos a dar una formación a esa residencia y nos encontramos con Marta. Fue algo absolutamente impresionante", explica. Ella aún se movía. Tenía un deterioro cognitivo no muy avanzado y podía hablar. Pero estaba siempre muy triste, muy negativa. Y se ve perfectamente cómo conecta con la canción".

De la historia de Marta C. González no se sabe mucho. Según cuenta Olmedo, era española, de Valencia, pero emigró a Cuba, donde estudió ballet, y acabó siendo primera bailarina en Nueva York. "No hemos encontrado información sobre ella, pero recuerdo que nos iba contaba los pasos de la obra. Se notaba que fue alguien especial", apunta. "Estoy contactando con la residencia porque cuando estuve con ella me enseñaron recortes de periódico, pero no tengo más documentación".

Mucho más que un chispazo de felicidad

Además de tener una banda de rock en Granada (Sound Bay), Olmedo es psicólogo y musicoterapeuta, pero su relación con las demencias se remonta mucho más atrás porque su madre trabajaba en una residencia y, según cuenta, empezó a tratar con personas con alzhéimer con solo ocho años. En 2011 decidió colaborar en un centro como voluntario y en 2013 creó la ONG, con la que impulsa la formación de profesionales sanitarios para que aplique técnicas básicas de musicoterapia en el trato diario con sus pacientes.

"Más allá de ese chispazo de felicidad, usamos la música como estimulación cognitiva —con el lenguaje o la memoria— y conseguimos que la enfermedad avance más lentamente y que las personas sean un poco más autónomas", señala.

"Muchas personas con demencia no recuerdan el nombre de su hijo o su fecha de nacimiento, pero se ponen a cantar conmigo y logramos trasladar una sensación de bienestar que, además, no es efímera. Conseguimos mantenerla en el tiempo".

Una historia viral

El vídeo acumula ya miles de visitas y muchos de los comentarios son casi tan emocionantes como el propio vídeo porque han conmovido a familiares de personas con alzhéimer que han podido experimentar momentos similares. Olmedo cuenta emocionado que en TikTok acumuló 300.000 visualizaciones en pocas horas y que el vídeo ya lo ha compartido hasta Antonio Banderas.

¡Emocinante el poder de la música!



DEP Marta C. González https://t.co/WX2FAiNywM — Antonio Banderas (@antoniobanderas) November 8, 2020

"Hemos tenido otros vídeos virales. Con uno incluso salimos hasta en la CNN. Pero con este vídeo ha sido incluso más emotivo", explica.

A Olmedo no se le escapa, además, que el emocionante vídeo de Marta C. González llega en un momento muy complicado en el que miles de personas mayores han muerto o han tenido que pasar muy malos ratos a causa del coronavirus.

"Nos duele mucho ver la soledad porque las personas con alzhéimer no saben qué está pasando y no entienden por qué se las deja aisladas. Son momentos muy complicados para los centros sanitarios", explica. "Por eso estamos luchando más que nunca para compartir estas herramientas y ayudar a gestionar los trastornos de comportamiento asociados a esta enfermedad. La música hace que todo eso disminuya porque complementa al fármaco".

Se estima que en España hay alrededor de 800.000 personas afectadas por el alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa caracterizada principalmente por la pérdida de memoria, pero que también presenta otros síntomas graves. Además de solicitar ayudas públicas, Música para Despertar se financia con donaciones, campañas de crowdfunding o la venta de la novela El hilo de Ariadna.